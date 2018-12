Koch Media & Turner concludono accordo per distribuzione Home Video di serie cartoon “esplosive”

ADVENTURE TIME, LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, THE POWERPUFF GIRLS e BEN 10 presto questi titoli “esplosivi” saranno disponibili in Home Video.

La Koch Media ha annunciato di aver chiuso un accordo con Turner – gruppo WarnerMedia – per la distribuzione Home Video di: ADVENTURE TIME – l’iconica stagione finale, LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL – la sesta acclamata e più recente stagione, THE POWERPUFF GIRLS – il reboot della prima stagione e BEN 10 – i 4 film TV (Il segreto dell’Omnitrix, Destroy All Aliens, Corsa contro il tempo e Alien Swarm) oltre al reboot della prima stagione.

Questi brand rappresentano, nel panorama dell’animazione, veri e propri fenomeni che sono stati capaci di attirare e fidelizzare non solo il pubblico dei più piccoli ma anche quello dei teenager e dei giovani adulti. Questo perché i protagonisti vengono visti come icone generazionali e le serie come must-watch nell’immaginario giovanile. In base ai termini dell’accordo Koch Media avrà la distribuzione di questi prodotti, in esclusiva, sul mercato italiano. I primi ad arrivare saranno Adventure Time e Lo straordinario mondo di Gumball. A seguire le altre serie che saranno caratterizzate, come nella migliore tradizione e filosofia di Koch Media, da un’estrema cura per il dettaglio affinché i fan possano godere un’esperienza di intrattenimento all’altezza delle loro aspettative.

“L’accordo con Turner ha per noi una doppia valenza”, ha commentato Umberto Bettini, Country Manager, Koch Media. “Da un lato rappresenta una grandissima soddisfazione dal momento che un leader nel settore dell’intrattenimento per bambini, qual è Turner, abbia scelto Koch Media come partner ideale per la distribuzione Home Video delle sue importantissime properties. Dall’altro posso, con orgoglio, dire che questo ulteriore traguardo è l’ultimo tassello, in ordine cronologico, della strategia aziendale che ci spinge a voler essere un premium player per il mercato dell’animazione in Italia”.