Guerra alla droga. New Jersey ha speso 11,6 miliardi di dollari in dieci anni

New Jersey Policy Perspective, think-tank indipendente specializzato in analisi e ricerche su come vengono spesi i soldi di questo Stato Usa e quali sono le conseguenze, ha pubblicato un ampio studio sugli ultimi dieci anni di “guerra alla droga”.

La conclusione è che il New Jersey ha speso 11,6 miliardi di dollari al 2020 negli ultimi dieci anni. 1,2 miliardi all’anno con una divisione così:

– 5,1 miliardi per arrestare persone

– 2,2 miliardi per le cause giudiziarie

– 4,3 miliardi per le persone incarcerate

L’ampio studio si trova qui: https://www.njpp.org/publications/report/a-war-on-us-how-much-new-jersey-spends-enforcing-the-war-on-drugs/

