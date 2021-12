FREE NOW – L’app di multi-mobility protagonista della nuova mobilità urbana

FREE NOW, la piattaforma di multi-mobilità leader in Europa, è protagonista della ripartenza delle città italiane intercettando le nuove abitudini di mobilità urbana post-pandemia. Presente in 16 paesi e in oltre 170 città, FREE NOW ha come punto centrale delle proprie strategie di sviluppo, l’introduzione di una serie tecnologie all’avanguardia pensate per cittadini e aziende, che sono frutto di un’esperienza maturata a livello internazionale sin dalla fondazione nel 2008 sotto il brand “mytaxi”.

Andrea Galla, Country Manager FREE NOW Italia, rispetto alle strategie e obiettivi commenta “La costante osservazione dell’evoluzione dei trend negli spostamenti dei cittadini delle principali città di tutta Europa permette a noi di FREE NOW di essere l’app di multi-mobilità più completa del mercato nonché la società che riesce più efficacemente a portare in Italia e nei paesi dove è attiva le best practice che più si adattano ai variegati contesti nazionali e cittadini. Riteniamo che le nostre iniziative siano determinanti nel creare una mobilità più sostenibile e un’offerta sempre più personalizzata”.

Fra i fattori di cambiamento più impattanti che incidono in Italia e in Europa spiccano gli alti costi legati al mantenimento di una vettura, fra i quali: il balzo record dei prezzi del carburante, tariffe elevate per i noleggi delle auto a lungo termine rispetto all’effettivo utilizzo, l’aumento dei costi di assicurazione, parcheggi e ZTL. A questi fattori legati ai costi si affianca un’accelerazione nel cambiamento degli stili di consumo: oggi, infatti, possedere un veicolo non rappresenta più uno status symbol e molti italiani sono disposti a rinunciarvi in favore di opzioni più flessibili e convenienti. Un fenomeno che prende sempre maggior piede fra i giovani, per i quali l’acquisto di una vettura non è più una priorità, poiché sempre più attenti al proprio impatto ambientale e abituati a soddisfare il “bisogno di mobilità” piuttosto che possedere mezzi di trasporto. La rivoluzione della mobilità urbana coinvolge anche i dipendenti e le aziende che, complice la pandemia, oggi chiedono e si vedono offerti tra i propri benefit delle alternative flessibili e più sostenibili rispetto alla classica auto aziendale.

FREE NOW, grazie allo sguardo internazionale che la caratterizza, intercetta e anticipa queste esigenze e, protagonista della nuova mobilità, ha progressivamente integrato durante tutto l’anno servizi e tecnologie intelligenti che permettono di spostarsi da A a B in totale libertà, offrendo trasparenza tariffaria, opzioni personalizzate in base alle condizioni metereologiche e soluzioni pensate ad-hoc per l’utenza business e le aziende.

Trasparenza nelle tariffe con l’opzione Taxi Go

Conoscere in anticipo le tariffe delle corse in taxi è in cima alla lista tra i desideri degli utenti. Per rispondere a questa richiesta, FREE NOW ha introdotto l’opzione di viaggio Taxi Go per garantire a tutte le tipologie di utenti trasparenza e libertà di scelta.

Con l’opzione Taxi Go, integrata all’interno dell’app FREE NOW, basta indicare punto di partenza e destinazione per conoscere in anticipo la tariffa massima della corsa. Una volta raggiunta la destinazione, qualora il prezzo della corsa segnalato dal tassametro fosse superiore, il cliente paga la tariffa preventivata da Taxi Go; in caso contrario farà fede la tariffa a tassametro.

L’opzione Taxi Go di FREE NOW, attualmente attiva su Roma, è frutto di un attento lavoro di innovazione tecnologica che, mettendo in evidenza la trasparenza tariffaria e la convenienza, punta a incentivare gli utenti italiani e internazionali di FREE NOW a giovare del servizio taxi per gli spostamenti nella Capitale. Questa opzione di viaggio offre quindi benefici agli utenti ma, contemporaneamente, supporta anche il settore taxi nel risollevarsi dalla profonda crisi determinata dalle limitazioni negli spostamenti.

Maggiori informazioni su: https://free-now.com/it/taxigo/

Integrazione servizi meteorologici per la scelta del mezzo migliore in base alle previsioni locali

Impegnarsi quotidianamente nel ridurre il proprio impatto ambientale negli spostamenti è spesso un compito difficile, soprattutto quando l’incertezza meteorologica spinge a rinunciare all’utilizzo dei servizi di micromobilità in favore dell’auto. FREE NOW, grazie all’integrazione in app di informazioni meteorologiche locali, contribuisce a rendere la scelta più semplice ai propri utenti, consigliando il mezzo adeguato da utilizzare in base alle condizioni climatiche.

L’integrazione della tecnologia di previsioni metereologiche permette all’app FREE NOW di ricevere dati in tempo reale sulle condizioni climatiche in base alla posizione dell’utente. Ad esempio, se le previsioni prevedono pioggia e l’utente clicca sulla sezione dedicata alle due ruote, l’app invierà automaticamente un messaggio informando l’utente che le previsioni del tempo non sono ideali per noleggiare uno scooter. L’app suggerirà quindi di richiedere un taxi o di utilizzare il servizio di car sharing. Al contrario, in caso di tempo soleggiato, l’app consiglierà di considerare la possibilità di utilizzare un servizio di micro mobilità a minor impatto ambientale tra le soluzioni che FREE NOW ha integrato in app a seguito degli accordi con gli scooter elettrici Cooltra o i monopattini Voi Technologies.

Per FREE NOW questo è solo il primo passo di una strategia più ampia di integrazione di smart data in app al fine di rendere il servizio sempre più ricco e personalizzato. L’app ha, infatti, il potenziale per offrire inoltre sempre più informazioni personalizzate come gli avvisi sul traffico o informazioni sulla destinazione selezionata.

Il progetto, che ha preso il via in Germania grazie alla collaborazione con l’European Mobility Data Space e il Servizio Meteorologico Nazionale tedesco, è attivo anche in Italia a partire da settembre.

FREE NOW for Business – Il budget per la mobilità dei dipendenti

Un sondaggio esclusivo condotto da FREE NOW insieme a Civey ha mostrato che dopo la pandemia del Covid-19, un dipendente su due (51%) percepisce l’esigenza di rendere più flessibile la propria mobilità; un’esigenza particolarmente sentita soprattutto nelle aree metropolitane tedesche, rivela il sondaggio. Secondo un recente sondaggio di Mercer, in risposta alla domanda circa quali tipi di benefit i dipendenti trovino abbastanza o molto importanti, la mobilità (71%) è la più importante, non lontano dai piani assistenziali sanitari (77%) e dalla formazione (84%).

In questo contesto FREE NOW va incontro a queste nuove esigenze e integra nell’offerta B2B il “budget per la mobilità”, offrendo quindi alle aziende nuove alternative alla gestione di una flotta di auto aziendali. Utilizzando l’app FREE NOW, i dipendenti possono utilizzare un budget mensile loro assegnato e usufruire in modo flessibile di tutte le alternative di mobilità disponibili nella loro città, come taxi, eScooter, monopattini elettrici o, tramite SHARE NOW, del servizio di carsharing.

Il mobility budget di FREE NOW è già disponibile in Germania, Francia e Regno Unito e sarà presto implementato anche in altri Paesi europei.