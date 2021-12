Ero in Guerra ma non lo sapevo: LAURA CHIATTI nel film Elena Torregiani

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate e ricercate nel panorama cinematografico italiano. Esordisce al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film “mai + come prima” di Giacomo Campiotti. Nel 2005 è protagonista, insieme a Kledi Kadiu, di “Passo a due”, film in cui, oltre che recitare, balla. Nel 2006 recita nel film di Paolo Sorrentino” l’amico di famiglia”, e in quello della regista Francesca Comencini, “A casa nostra”. Nel 2007 è protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, di “Ho voglia di te”, film diretto da Luis Prieto, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Nello stesso anno ritorna sul piccolo schermo con la miniserie televisiva “Rino Gaetano – ma il cielo è sempre più blu”, regia di Marco Turco. Nel 2008 è protagonista nel film “Il mattino ha l’oro in bocca”, un film autobiografico tratto dal libro di Marco Baldini sul gioco d’azzardo.

Nel 2009 torna sul grande schermo con quattro film: “Baarìa”, regia di Giuseppe Tornatore; “Il caso dell’infedele Klara”, regia di Roberto Faenza, “Gli amici del bar margherita, regia di Pupi Avati; “Iago”, regia di Volfango De Biasi. Nel 2010 è protagonista, nel ruolo di Lara, del film di Carlo Verdone, “Io, loro e Lara”, e appare inoltre nel film “Somewhere”, della regista statunitense Sofia Coppola. Sempre nello stesso anno presta la sua voce a Rapunzel, protagonista del film Disney “Rapunzel – l’intreccio della torre”, nel film interpreta anche le canzoni.

Il 21 febbraio 2010 si esibisce come cantante nella trasmissione “Che tempo che fa”, duettando con Cristiano De André sulle note della “canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André.

L’11 gennaio 2013 debutta come conduttrice televisiva, al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio, nel varietà di Rai 1 “Riusciranno i nostri eroi”. Il 14 febbraio seguente partecipa come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, dove duetta e premia Albano.

Nel 2014 interpreta Lilia la matrigna di Davide nella serie tv “Braccialetti rossi”. Nell’inverno 2015 ritorna nelle sale come co-protagonista nel film “Il Professor Cenerentolo”, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini e Flavio Insinna.

Nel 2017 entra nel cast di “1993”, serie televisiva incentrata su tangentopoli, trasmessa su Sky Atlantic. Nel 2019 viene scelta come testimonial del profumo Forever di Laura Biagiotti. Nello stesso anno esce al cinema con “Un’avventura” di Marco Danieli e l’anno successivo ne “Gli infedeli” di Stefano Mordini.

Nel 2021 è co-protagonista nel film “Addio al nubilato” di Francesco Apolloni, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti, per Minerva Pictures, con RaiCinema in collaborazione con Amazon