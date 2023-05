L’Ultima Stella Che Rimane, un singolo degli Zein

“L’Ultima Stella Che Rimane” è il nuovo singolo degli Zein, che tornano sulla scena dopo un anno dall’ultimo singolo “Questo Brivido”. La canzone è un nuovo punto di vista sulla musica degli Zein, sempre più contaminata dall’elettronica e dai suoni pop, cercando di proporre un mix tra sound nuovo e testi che trattano della quotidianità dei ragazzi, tra dubbi e divertimento. Il primo verso del testo, da il nome al nuovo disco degli Zein “La Scorsa Notte”. È quasi un incipit, questa prima frase, al nuovo mondo Zein contenuto nell’album. Il singolo è accompagnato dal video diretto e girato da Simone Serafini per Mastema Agency: il video rappresenta fedelmente il significato del testo, tra feste, eccessi, divertimenti notturni… ma con il giusto equilibrio che torna al termine della serata. Il singolo, così come l’intero album, sono distribuiti e promossi da Alka Record Label di Massimiliano Lambertini, al secondo lavoro con la band romana.

La band nasce nel 2014 dall’idea dei due amici Bruno Mazza (voce) e Manuel Colacino (chitarra), lavorando su propri brani, definendo una personale identità musicale. La band comincia ad esprimersi con pezzi pop-rock in in lingua madre, considerata come miglior mezzo per esprimere sé stessi. Tra alcuni concerti a Roma, in locali come lo Zoobar ed il Blackout, ed una demo per fissare i primi spunti musicali, passano diversi mesi nella vita della band e, in conclusione del primo anno di attività, gli Zein suscitano l’interesse dell’etichetta ferrarese Alka Record Label. Comincia così un nuovo percorso, trovando una formazione stabile ed un equilibrio grazie all’entrata di Andrea Cingottini (basso e tastiere) e Lorenzo Manzi (batteria e percussioni). Nella primavera 2016, registra al Freedom Recording Studio a Jolanda di Savoia (FE) il primo EP ufficiale sotto la produzione di Michele Guberti e Massimiliano Lambertini, dal titolo “Il Viaggio, Il Futuro & Jolanda”, contenente 4 brani. Il debutto discografico avviene a novembre 2016, anticipato ad ottobre dall’uscita del primo singolo ufficiale “Milioni Di Parole”, distribuito e promosso da Alka record label. Il 21 marzo del 2017 esce il secondo singolo “Questo Brivido” estratto dell’ultimo lavoro della band. Nell’estate 2017 la band rientra in studio a Ferrara, per la produzione del primo album, trascinata dagli ottimi risultati ottenuti con l’EP , sempre sotto la guida di Michele Guberti e Massimiliano Lambertini. A fine 2017 Lorenzo Manzi lascia gli Zein. Il 9 marzo 2018 esce il primo singolo “L’Ultima Stella Che Rimane” della band , estratto dal nuovo disco “La Scorsa Notte”, che ne anticipa l’uscita prevista per il 23 marzo, distribuito e promosso da Alka Record Label.

Gli Zein sono:

Bruno Maria Mazza – Voce, Chitarra

Manuel Colacino – Chitarra

Andrea Cingottini – Basso, Synth

Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio

Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Zein

Regia e sceneggiatura Simone Serafini

Assistenti alla regia Giulio Di Gregorio, Stefano Calabria

