COCCIGLIA – LA MIA GIOSTRA

LA MIA GIOSTRA, il nuovo singolo del cantautore Cocciglia, è un brano elettro/pop dalle sfumature dance, dentro il quale, con ironia e provocazione, si trattano temi strettamente attuali: dall’emergenza dei migranti alla mancata approvazione di un decreto a favore dei diritti civili.

Testi-slogan diretti, pungenti, senza filtri, cavalcano una cassa in quattro potente e decisa, per un brano che vuole esprimere messaggi importanti, ma anche far ballare con il suo ritmo trascinante.

Cocciglia, cantautore abruzzese, nato a L’Aquila.

Vincitore del Premio Mia Martini 2017 con il suo brano “Cercavo un senso”, uscito in anteprima su Tgcom24.

Si aggiudica il secondo posto al “Premio Nazionale Musica D’Autore Poggio Bustone 2013” con “Enti serpenti” che successivamente verrà inserito nella compilation di successi pop Hit Mania Estate 2014.

“La mongolfiera” viene selezionata da Red Ronnie per la rassegna musicale “Voci del Mediterraneo” ed arriva alla finale nazionale del “Premio Donida”.

E’ tra gli 8 finalisti del Premio “Musica Controcorrente” tenutosi al CET di Mogol dove vince il Premio “Omaggio a Mogol” reinterpretando un suo celebre successo accompagnato dalla sua band.

#Nonècosìimportante, dopo essere entrato nella TOP 10 della classifica ufficiale cantautori di ITunes, entra a far parte della compilation Hit Mania Estate 2015.

E’ ospite in due puntate del “Barone Rosso” programma in onda su RoxyBar.tv ideato e condotto da Red Ronnie dove ripropone i suoi inediti.

“Pozzanghera (solo alibi)”, viene presentato in anteprima nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia durante l’intervallo dell’evento calcistico Sassuolo – Sampdoria valido per la Seria A Tim.

E’ finalista ad Area Sanremo 2018 col brano “Narciso”.

La sua “Indisciplinato” vince il premio miglior brano radiofonico al Festival Nazionale “Fatti sentire” tenutosi a Cinisello Balsamo lo scorso giugno.

A Novembre 2019 ha presentato in anteprima al Ridotto del Teatro Comunale de L’Aquila il suo primo album dal titolo “Lascio andare” con l’etichetta discografica “Onda Dischi” disponibile in tutti i digital store.

È tra gli 8 finalisti del Premio de Andrè 2022 in cui vince con il suo brano “Animale sleale” la targa del giornale “La Repubblica”.

