Alfedena: problema sanitario ed ambientale? Isola ecologica nel centro abitato, rappresenta un pericolo?

Partiamo da un presupposto: L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale che oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze è punito con l’arresto.

Va ricordato che anche se la responsabilità del “caos rifiuti” dovesse essere imputabile alla società di raccolta di cui si vale il Comune, ed anche se la società è colposamente negligente nell’adempimento dei propri obblighi, a risponderne verso la cittadinanza resta sempre e comunque il Comune.

È, infatti, quest’ultimo, che incassa le imposte dai contribuenti ed è a quest’ultimo che vanno inviate eventuali diffide e contestazioni.

Se la frequenza della raccolta, è inefficiente, insufficiente o incostante si creano gravi disservizi nella raccolta della spazzatura si può legittimamente richiedere uno sconto che può arrivare all’80% sul pagamento dell’imposta rifiuti.

Se la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti non provvede a raccogliere la spazzatura in modo efficiente, è possibile inviare una diffida al Comune intimandogli di provvedere al più presto. La diffida va inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata. E’ possibile mettere in conoscenza l’Asl, l’azienda sanitaria, chiedendo a quest’ultima di effettuare i dovuti controlli e accertare l’eventuale assenza di igiene e/o la presenza di ratti o altri animali.

La diffida di solito si conclude dando un termine non inferiore a 15 giorni all’Amministrazione per adempiere.

Nel caso in cui la diffida non dovesse risultare sufficiente e il cittadino dovesse subire dei danni (si pensi alle esalazioni di odori ecc ecc) si può presentare un esposto alla Procura della Repubblica, la quale provvederà ad accertare l’eventuale sussistenza di reati.

L’Isola ecologica ad Alfedena, è a pochissimi metri dal centro abitato, e vicinissima alla natura. Si sta creando un disastro ambientale, perché i “fluidi” dell’immondizia entrano nel terreno circostante? Perché il problema, che persiste da anni, non viene affrontato dall’amministazione in modo risolutivo? Non è possibile investire più fondi durante il periodo di Agosto?

