Rico Migliarini – Suono i blues a casa mia

“Suono i blues a casa mia” è stato un cantiere aperto per oltre 10 anni ed era necessaria un’accelerazione provocata da un incontro casuale con Edoardo Commodi, musicista e chitarrista che, pur non avendo mai militato in una blues band ma in formazioni in qualche modo affini, si è messo a completa disposizione, integrandosi con rara sensibilità nel contribuire al sound di questo lavoro.

“Suono i blues a casa mia”, prosegue il viaggio, un lavoro discografico nel quale ritmi e strutture caratteristiche del genere restano un’immancabile prerogativa.

I testi sono in italiano: una fissazione e desiderio che doveva essere realizzato.

La parte ritmica è affidata, non poteva essere diversamente, all’affiatata coppia Giuliano Bei, batteria e Mirco Capecci al basso. La loro esperienza e soprattutto la loro amicizia sono un’assoluta garanzia e i loro consigli da prendere in considerazione.

Il disco è completato dalla meravigliosa partecipazione come ospiti di Lorenzo Cannelli al pianoforte, Norberto Becchetti alla chitarra slide e Michele Fondacci alle percussioni.

Musica e Parole: Riccardo Migliarini

Registrato, Missato e Masterizzato da Giulio Catarinelli presso La Pepita Studio di Gualdo Tadino, Perugia

Riccardo “Rico” Migliarini: armoniche, voci, cori

Mirco Capecci: basso, cori

Giuliano Bei: batteria

Edoardo Commodi: chitarre, banjo, cori

con

Norberto Becchetti: chitarra slide (6)

Lorenzo Cannelli: pianoforte (8), organo (2,3,7,10)

Michele Fondacci: percussioni (6)

Foto di Francesco Biccheri

Grafica di Andrea Spigarelli (madD.)

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.