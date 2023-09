Alfedena. L’Alchimista Art Gallery presenta: Daniela Sales – L.I.F.E. Love Input Feeling Energy (dal 15 settembre al 15 ottobre)

L’Alchimista Arte Gallery, con L’Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale, insieme a MondoRoro.org, sono lieti di presentare la mostra:

Daniela Sales – L.I.F.E. Love Input Feeling Energy (dal 15 settembre al 15 ottobre)

L.I.F.E. Love Input Feeling Energy

Amare se stessi come particella del tutto è il primo passo verso l’Amore autentico.

Ho immaginato un lago, nella sua provvisoria quiete, e un sasso ad aprire un varco tra le acque, spezzandone il silenzio; affioreranno le prime onde circolari intorno al punto d’origine, poi, a poco a poco, esse si allargheranno per giungere sempre più lontano.

Con la stessa relazione di causa-effetto l’amore di ogni singolo individuo riempie l’Universo intero. Eliminare gli ostacoli che impediscono all’energia di propagarsi è allora un imperativo di vita, affinché il flusso possa, con la sua abbondanza, liberamente scorrere. Sino a giungere alla condivisione degli intenti.

LIFE è un sasso gettato nel lago dove onde concentriche si espandono sul mondo di piccole barche, fatte d’immagini, ricordi e silenziose emozioni.

Daniela Sales

Vive tra Napoli, la sua città natale, e Alfedena, dove si rifugia per ritrovare se stessa nel contatto con la natura.

Dopo avere studiato fotografia e grafica all’istituto Casanova di Napoli, poi seguendo diversi corsi di formazione, ha approfondito la pittura e il nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Ha cominciato ad esprimere la propria creatività sin da giovanissima, spaziando dal disegno a matita alla pittura, dalla grafica alla fotografia.

Nell’ottica di un’evoluzione artistica, sperimenta continuamente nuovi materiali, come cementi, colle e resine, che conferiscono matericità alle sue opere.

Ha partecipato a mostre collettive e personali in Italia e all’estero, ha lavorato inoltre, come illustratrice di libri, collaborando alla realizzazione di testi universitari e di libri per bambini.



G.Karloff: Con Daniela Sales, ho il piacere di presentare un percorso artistico, nel quale saranno protagoniste “Le declinazioni della Modernità”, il linguaggio dell’arte nella società contemporanea. E’ partita oggi la mostra personale dell’artista di orgine campana. Vi inviatiamo a visitarla.

Vi ricordo che le opere, oltre che in esposizione, sono disponibili per la vendita e che parte della vendita verrà devoluta dall’artista alla nostra associazione. Non perdere l’occasione di portare l’arte a casa…. circordati di bellezza…

Per info: https://www.associazione-lalchimista.org/event/lalchimista-art-gallery-presenta-daniela-sales-l-i-f-e-love-input-feeling-energy-dal-15-settembre-al-15-ottobre/

