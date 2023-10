U.E. – Alimenti animali domestici. Le etichette bio

La plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue ha confermato l’accordo tra colegislatori sul regolamento sull’etichettatura degli alimenti biologici per animali domestici. L’intesa è passata con 592 voti favorevoli, 12 contrari e 21 astensioni. In base alle nuove norme, gli alimenti per animali domestici potranno ottenere il logo di produzione biologica dell’Ue se il 95% dei loro ingredienti agricoli è biologico, in linea con gli standard applicati agli alimenti destinati al consumo umano. Una volta approvata formalmente dal Consiglio, la legge entrerà in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue. “Grazie ai negoziatori del Parlamento, ai produttori di alimenti biologici per animali da compagnia sarà garantito un periodo di transizione. Dovranno apporre il logo biologico dell’Ue sui loro prodotti solo sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento”, affermano i deputati con una nota.

(PP)

