Gran Torino – Essere un’idea

Torna con un nuovo singolo la rock band bolognese Gran Torino. Nei principali store digitali, “Essere un’idea” è un brano che rappresenta una vera e propria presa di coscienza.

-Ci riteniamo importanti fino a quando, qualcosa di più forte del nostro amore per noi stessi, cambia il nostro istinto. In quel momento preciso, diveniamo parte di qualcosa di più grande, da vivere intensamente, da meritare e proteggere…e ciò che non avremmo mai immaginato, semplicemente accade. “Essere un’idea” è tutto questo sentimento. “Essere un’idea” è amare infinitamente-

Quest’anno è uscito anche l’Ep “Di Versi e Visioni”, il primo progetto acustico della band capitanata da Daniele Berni e Marco Paradisi, disco che contiene sei brani presi dai due album precedenti. La dimensione acustica ha sempre affascinato i Gran Torino, infatti la maggior parte dei loro pezzi nasce così e nel tempo è stata sempre più forte l’esigenza di non “conservarla” solo per i live ma di registrare questo modo di vivere la musica creata fino ad ora, vestendo i brani di nuovo. Sono visioni diverse, visioni di canzoni che cercano ancora fortemente di essere ascoltate, capite. Così nasce “Di Versi e Visioni”.

Nel Giugno del 2013 nascono i Gran Torino. Dopo due anni di lavoro su testi e musiche, arriva “Albero e Terra”, un album che regala belle soddisfazioni di seguito e stima. Nell’estate 2018 il singolo “Che fine vuoi?”, che anticipa il nuovo lavoro “Secondo Tempo”, conferma il volere della band di lasciare un segno, un messaggio. “Abbracciami”, secondo brano pubblicato a Dicembre 2018, accompagna l’uscita ufficiale del disco, fino al singolo che il 30 Maggio 2019 dona il nome all’album, “Secondo Tempo”. Nel febbraio 2020 esce la canzone “Alto Volume”. Questo è il loro passato, un duo di persone, amici veri, un po’ musicisti ma non troppo. Una passione che parla per sé.

-Oggi siamo di più, non più in due. Matteo Cappelletti (chitarra) fa parte dei Gran Torino già da prima che nascessero. Ultimo, ma non per importanza, Denis Borgatti, che anche se non fa parte della band, ha curato la parte di elettronica di “Essere un’idea”. Ora, sono stati tempi duri, la musica però resta e riesce a toccare la parte migliore di noi…almeno la pensiamo così. Ricominciamo-

