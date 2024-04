Visite du Secrétaire Général adjoint en République de Moldova – thèmes abordés: amélioration des soins de santé des détenus, lutte contre la violence envers les femmes et garantie de la stabilité régionale

Strasbourg, 09.04.2024 – Au cours de sa visite de deux jours en République de Moldova, le Secrétaire Général adjoint Bjørn Berge a exprimé son soutien à l’action menée par les autorités pour améliorer les soins de santé prodigués aux détenus et promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il a également rencontré des responsables de haut niveau avec lesquels il a abordé les problèmes régionaux, notamment la guerre d’agression que mène actuellement la Russie contre l’Ukraine, et a souligné le soutien indéfectible du Conseil de l’Europe à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Moldova, ainsi qu’à ses réformes démocratiques et judiciaires.

Le Secrétaire Général adjoint et la ministre de la Justice, Veronica Mihailov-Moraru, ont inauguré une cérémonie au cours de laquelle le Conseil de l’Europe a fait don pour la deuxième fois d’équipements médicaux afin de couvrir les besoins en matière de soins de santé dans les prisons et de satisfaire aux normes établies par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).

Dans son allocution à l’ouverture de cérémonie, le Secrétaire Général adjoint a souligné que « l’excellente coopération et le partenariat entre le Conseil de l’Europe et les autorités moldaves sont sans aucun doute utiles et nous aident à améliorer ensemble la qualité des soins de santé dans les prisons et, par conséquent, la santé et le bien-être à long terme des détenus ».

La ministre de la Justice, Veronica Mihailov-Moraru, a souligné le soutien continu du Conseil à la Moldova dans le cadre du projet « Renforcer les réformes des prisons et de la probation, améliorer l’octroi de soins de santé et le traitement des patients dans les établissements fermés de la République de Moldova ».

« L’amélioration de la situation dans les prisons, y compris la garantie de soins de santé de qualité pour tous les détenus, est une priorité pour le ministère de la Justice. Le fait de doter les installations médicales des prisons d’équipements modernes contribuera de manière significative à l’amélioration de la qualité des services médicaux offerts aux détenus et au respect de leur droit à la santé. Nous exprimons notre gratitude au Bureau du Conseil de l’Europe à Chişinău pour sa précieuse contribution et son soutien indéfectible à l’action que nous menons pour créer des conditions de détention décentes, en conformité avec les normes internationales », a souligné la ministre.

Le programme comprenait également une visite de l’Université d’Etat de Moldova, où, après des observations introductives, le Secrétaire Général adjoint a engagé un dialogue avec les étudiants sur l’égalité de genre et la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), à laquelle la République de Moldova a adhéré en 2022.

Lors d’une série de réunions de haut niveau, le Secrétaire Général adjoint a rencontré Vladimir Cuc, Secrétaire d’État du ministère des Affaires étrangères, et Igor Grosu, Président du Parlement. Les entretiens ont non seulement permis de souligner la volonté de la République de Moldova et du Conseil de l’Europe de renforcer leurs liens bilatéraux dans le domaine des droits humains et de la justice, mais également de réaffirmer l’importance de la stabilité et de la coopération régionales face aux défis actuels, ainsi que le rôle essentiel des parlements nationaux dans la promotion des valeurs du Conseil de l’Europe.

