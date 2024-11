POI RINASCERE”, il nuovo disco degli ATLANTE

“Poi Rinascere” è un disco che parla di imprevedibilità, di eventi positivi e negativi che si susseguono in una ciclicità che non dipende dalla nostra volontà di agire. Il nuovo album degli Atlante ci invita ad abbracciare l’imprevedibilità, a trovare forza nella rinascita e a celebrare la bellezza che emerge anche nei momenti più bui.

“Cercare di migliorare se stessi e il mondo circostante deve essere un obbiettivo primario nella vita di una persona. Sono invece le conseguenze e le emozioni che ne derivano ad essere la parte dell’esperienza vincolante, non mutabile”.

Ne è esempio lampante il brano “Primavera” che racchiude dentro di se proprio il tema perno dell’intero disco. “Non importa quanto la si possa cercare, desiderare o evitare, ad un certo punto dell’anno lei arriva e tutto rinasce”. Questo disco in particolare si vuole focalizzare sulla rinascita, sul bello intrinseco delle cose, sulla gioia di riscoprire la vita. Gli arrangiamenti ricalcano i ritmi serrati e i suoni sintetici della città: il traffico, le fabbriche, il calendario e le scadenze. Le esplosioni più industriali e techno vengono spezzate da momenti di apertura con armonie emotive che pitturano paesaggi sconfinati.

Il contrasto tra città e natura, tra il cemento e il verde, è la costante sonora dell’intero disco.

Gli Atlante sono una band alt-rock di Torino, fondata nel 2016 e composta da Claudio Lo Russo (voce e chitarra), Andrea Abbrancati (basso) e Stefano Prezzi (batteria). Il loro stile musicale è una fusione di rock alternativo, influenze elettroniche e sonorità post-rock, accompagnato da testi in italiano che esplorano temi profondamente personali, come la crescita interiore, le paure e le relazioni.

Con il loro primo album, “Un’entropia di immagini e pensieri” (2019, Pan Music), si fanno notare grazie al singolo “Atlas”, che gli ha permesso di essere selezionati da MTV New Generation come artisti del mese. Da questo momento, il gruppo guadagna credibilità nella scena italiana, sia per la sincerità dei testi che per la potenza delle loro esibizioni dal vivo. Nel novembre 2019 pubblicano “Lamiera”, un singolo che segna un’evoluzione del loro sound, incorporando sempre più elementi elettronici. Durante la quarantena del 2020, gli Atlante producono a distanza “Crociate”, pubblicato il 29 maggio 2020, segnando l’inizio di un percorso stilistico che li allontana dai canoni tradizionali del rock alternativo. Il loro secondo album, “paure/verità” (2021, Pan Music), continua questa evoluzione, fondendo in modo sempre più maturo rock ed elettronica.

Con più di cento concerti alle spalle, gli Atlante tornano in studio per comporre e produrre il loro terzo album, “Poi Rinascere”, in uscita per Pioggia Rossa Dischi. Questo nuovo lavoro mette in evidenza l’accento crescente sulla sperimentazione elettronica, con singoli come “Primavera”, “27”, e “Dita”, che riflettono la loro continua esplorazione sonora.

TRAKLIST

27

DITA

ANTIPODI

MOSTRI NEGLI ARMADI

ANIMALI SELVATICI

SABBIA

BOLLE BLU

PRIMAVERA

