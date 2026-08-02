Il Chiosco compie 18 anni. Dove l’identità vale più di un marchio

Ci sono luoghi che non diventano importanti perché appartengono a una grande catena. Diventano importanti perché appartengono alle persone.

Da diciotto anni il Chiosco di Alfedena continua a essere questo: un luogo che ha scelto di non assomigliare a nessun altro. In un mondo dove locali, insegne e menù sembrano sempre più identici, il Chiosco ha seguito una strada diversa, quella dell’identità.

Immerso nel verde della Villa Anna Laura – Orto Botanico, donata al Comune di Alfedena intorno agli anni Cinquanta, conserva il fascino di una struttura nata nei primi del Novecento come casetta di svago della famiglia De Amicis. Una storia che, grazie all’intuizione di Luca e Francesco Belli, è tornata a vivere trasformandosi in un luogo di incontro capace di attraversare le stagioni senza perdere il proprio carattere.

Diciotto anni significano molto più di un anniversario. Significano aver costruito, giorno dopo giorno, un piccolo pezzo della memoria collettiva di Alfedena.

Il Chiosco non è un format replicabile, ma un luogo che profuma di montagna, dove il tempo sembra rallentare. È questa autenticità ad averlo reso, negli anni, molto più di un punto di ristoro: un luogo che appartiene al paese e che il paese sente un po’ come casa.

Ed è proprio questa voglia di continuare a crescere senza rinunciare alla propria anima che ha arricchito il Chiosco con una nuova proposta dedicata all’arte della miscelazione.

Preparare un cocktail non significa semplicemente unire ingredienti. È un gesto fatto di tecnica, equilibrio e sensibilità. Ogni drink nasce dalla ricerca dell’armonia tra sapori, profumi e colori, perché un buon cocktail non si limita a dissetare: accompagna una conversazione, celebra un incontro e rende speciale un momento.

Dietro il bancone c’è Andrea Cannata, che “interpreta” il ruolo del barman nel suo significato più autentico. Non soltanto chi prepara una bevanda, ma una persona capace di ascoltare, accogliere e trasformare ogni cocktail in una piccola esperienza. Ogni bicchiere racconta una storia diversa, costruita con cura, competenza e passione.

In fondo, è questo il filo che unisce il Chiosco da diciotto anni: la convinzione che siano i dettagli, le relazioni e l’autenticità a fare la differenza. Perché i luoghi più belli non sono quelli che si possono trovare ovunque, ma quelli che esistono soltanto lì, ai piedi delle montagne di Alfedena, e che proprio per questo continuano a lasciare un ricordo in chi li vive.

Agli amici del Chiosco auguriamo dal profondo del cuore Buon Compleanno.