Artisti di Strada ad Alfedena: il sogno di mezza estate che trasforma L’ALCHIMISTA in un circo delle meraviglie

Nel cuore di Alfedena, tra il fascino autentico del borgo e la luce morbida delle sere d’estate, arriva ad agosto “Artisti di Strada, sogno di mezza estate”, l’evento a cura di Gianni Leone e L’Alchimista APS che trasformerà la piazzetta de L’Alchimista in un grande circo delle meraviglie a cielo aperto.

Durante le serate di agosto, L’Alchimista diventerà una scena viva e pulsante, attraversata da sguardi curiosi, sorrisi, stupore e piccoli incantesimi quotidiani. Il pubblico non sarà soltanto spettatore, ma parte dell’esperienza: presenza, respiro, energia condivisa.

Gli appuntamenti saranno aperti a tutti e pensati per famiglie, bambini, giovani, adulti e curiosi di ogni età. Sarà un invito a ritrovarsi insieme, a camminare tra meraviglia e poesia, a lasciarsi sorprendere dalla magia semplice e potente dell’arte di strada.

Nelle notti d’estate Alfedena si accenderà di colori, incontri e applausi. La comunità si raccoglierà attorno alla nostra piazzetta e la nostra, vostra, alchimia inizierà a respirare. Ogni spettacolo sarà una scintilla, ogni sorriso una piccola lanterna, ogni applauso una parte dell’incantesimo.

L’Alchimista APS invita tutti a partecipare a queste serate di arte, presenza e condivisione: non solo per assistere agli spettacoli, ma per vivere insieme un’esperienza capace di trasformare le notti d’estate in ricordi luminosi.