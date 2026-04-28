Nathaly Caldonazzo dice sì a Bari: nozze blindate e ricevimento in masseria

Nathaly Caldonazzo ha scelto Bari per il suo giorno più importante. La showgirl ha sposato Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola, con una cerimonia riservatissima e lontana da cellulari indiscreti.

Accanto a lei, nel momento dell’ingresso in chiesa, c’erano la figlia Mia e la madre. Lui, elegante e sorridente, avrebbe portato con sé anche il cane della coppia, dettaglio tenero in una giornata costruita tra emozione e massima riservatezza.

Dopo il rito religioso, i festeggiamenti si sono spostati in una masseria tra Casamassima e Noicattaro, dove gli invitati hanno celebrato gli sposi tra brindisi, tavole curate e atmosfera pugliese.

La storia tra Nathaly e Filippo è nata lontano dai riflettori, grazie a una cena organizzata dalla sorella della showgirl. Lui, uomo di cultura e distante dal mondo dello spettacolo, è riuscito piano piano a conquistare Nathaly, anche quando lei non si sentiva pronta per una nuova relazione.

Il matrimonio era stato pensato inizialmente a Roma, ma Bari ha cambiato i piani. E alla fine è stata proprio la città vecchia, con il suo fascino ruvido e luminoso, a fare da cornice al loro sì.