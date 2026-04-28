Dua Lipa e Callum Turner scelgono Palermo: nozze da sogno tra mare, lusso e star internazionali

Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto l’Italia per il loro matrimonio, ma non una cornice qualunque: secondo le ultime indiscrezioni, la coppia sarebbe pronta a dire sì a Palermo, città che li avrebbe conquistati durante una vacanza estiva.

Altro che cerimonia lampo. Il progetto, stando ai rumors, avrebbe il sapore di un evento hollywoodiano in salsa siciliana: tre giorni di festeggiamenti, dal 5 al 7 settembre 2026, tra cene eleganti, giri in barca e location blindatissime.

La popstar sarebbe coinvolta in prima persona nell’organizzazione e avrebbe già mosso i primi passi per accogliere gli ospiti nel massimo riserbo. Tra i nomi attesi, si parla di amici celebri e volti pesanti dello showbiz internazionale.

Dua e Callum, ufficialmente insieme da circa un anno, hanno sempre vissuto la relazione con discrezione, pur attirando l’attenzione a ogni apparizione pubblica. Prima i rumors, poi i baci paparazzati, infine il red carpet mano nella mano: la loro storia è cresciuta lontano dal rumore, ma adesso sembra pronta a prendersi la scena.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Palermo diventerà per tre giorni il centro del gossip mondiale: una passerella tra palazzi storici, mare siciliano e brindisi sotto le stelle.