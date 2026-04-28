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Kendall Jenner e Jacob Elordi, Hollywood sussurra: tra i due sarebbe nato un nuovo flirt

Moda, Gossip e altro
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
Less than 1 min.read

Il gossip internazionale ha trovato la sua nuova calamita. Kendall Jenner e Jacob Elordi sarebbero sempre più vicini e, secondo le ultime indiscrezioni, la frequentazione andrebbe avanti già da qualche mese.

Le voci sono esplose dopo il Coachella, dove i fan hanno iniziato a collegare movimenti, presenze e piccoli indizi social. Ma la sintonia tra la modella e l’attore non sarebbe nata all’improvviso: i due frequentano da tempo gli stessi ambienti e si erano già incrociati in diverse occasioni mondane.

Per Kendall sarebbe la prima storia davvero chiacchierata dopo la fine con Bad Bunny. Jacob, invece, arriva da un passato sentimentale altrettanto osservato, tra relazioni e presunti flirt con nomi molto noti dello spettacolo.

Per ora nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati. E forse è proprio questo silenzio a rendere tutto più interessante: niente dichiarazioni, niente foto patinate, solo una scia di indizi che Hollywood sta già inseguendo con il fiato corto.

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