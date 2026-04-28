Killian Nielsen, lo sfogo sulla madre Brigitte: “Mi manca, ma voglio solo voltare pagina”

Killian Nielsen torna a parlare del rapporto spezzato con la madre Brigitte e lo fa senza cercare clamore, ma con il peso di chi si porta dietro una ferita familiare ancora aperta.

Dopo le parole della showgirl a Belve, dove ha preferito non approfondire il tema del figlio, Killian ha raccontato a La Volta Buona la sua versione. Il 36enne ha spiegato di aver provato più volte a riavvicinarsi alla madre, senza però riuscire a trovare un varco.

Secondo il suo racconto, in passato gli sarebbe stato impedito di incontrarla durante un viaggio in Spagna. Un episodio che lo avrebbe segnato profondamente, anche perché Killian sostiene di essere l’unico, tra i figli di Brigitte, a non avere oggi un rapporto con lei.

Il dolore, ha ammesso, lo avrebbe accompagnato anche nei momenti più difficili della sua vita. “Bevevo perché mi mancava”, ha raccontato, spiegando che l’assenza della madre ha pesato sul suo percorso personale.

Oggi Killian dice di non cercare guerre né polemiche. Vorrebbe soltanto chiudere una pagina dolorosa, magari riaprendo un dialogo. Ma i messaggi resterebbero senza risposta e sui social, racconta, sarebbe stato perfino bloccato.

Una storia familiare complicata, lontana dai riflettori patinati dello spettacolo, dove dietro i cognomi famosi restano soprattutto silenzi, distanze e parole mai dette.