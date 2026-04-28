Harry Styles e Zoe Kravitz, proposta a sorpresa…

Il gossip internazionale ha trovato il suo nuovo diamante da osservare. Harry Styles avrebbe chiesto a Zoe Kravitz di sposarlo dopo otto mesi d’amore, trasformando una storia vissuta lontano dai riflettori in una possibile corsa verso l’altare.

Secondo le indiscrezioni, l’attrice avrebbe già mostrato l’anello a una cerchia ristretta di amici, mentre le voci sulla proposta hanno iniziato a rimbalzare tra magazine americani e fan in delirio.

I due, finora, non hanno confermato nulla. E proprio questo silenzio rende la storia ancora più magnetica: nessun annuncio patinato, nessuna dichiarazione ufficiale, solo un gioiello sospetto e una serie di avvistamenti che raccontano una complicità sempre più evidente.

Harry e Zoe sarebbero stati visti insieme per la prima volta nell’estate 2025, durante una passeggiata a Roma. Da allora, la loro relazione avrebbe attraversato città, red carpet sfiorati e momenti privati difesi con cura.

Per Zoe, dopo amori importanti e nozze sfumate, potrebbe aprirsi un capitolo nuovo. Per Harry, invece, sarebbe il gesto più romantico di una storia che finora ha preferito sussurrare invece di urlare.