Alfedena: allo Sci Club Alfedena contributi per 4.500 euro: affidata anche la gestione del Museo Archeologico

La Giunta comunale di Alfedena ha approvato un nuovo contributo economico di 500 euro a favore dell’A.S.D. Sci Club di Alfedena per la gestione, durante il mese di agosto, del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”.

Il nuovo stanziamento si aggiunge a un precedente contributo già deliberato dal Comune. Con una precedente deliberazione, infatti, l’Amministrazione aveva già assegnato allo Sci Club 4.000 euro per la gestione, sempre nel mese di agosto, dell’Ufficio Turistico – Info Point PNALM e della Sala Espositiva.

Complessivamente, quindi, i contributi comunali destinati all’A.S.D. Sci Club di Alfedena per le attività estive raggiungono 4.500 euro.

La nuova delibera motiva l’ulteriore finanziamento con la necessità di garantire la continuità gestionale del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”. L’associazione, attraverso il presidente Arturo Como, ha manifestato la disponibilità ad assumere anche questo servizio, presentando un piano di gestione ritenuto idoneo alle esigenze dell’Amministrazione.

Nel provvedimento si evidenzia come le attività affidate allo Sci Club siano considerate di interesse pubblico, in quanto finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Alfedena, alla promozione del territorio e al rafforzamento dell’offerta turistica durante il periodo di maggiore affluenza di visitatori.

La delibera precisa inoltre che il contributo di 500 euro per il museo sarà erogato soltanto al termine delle attività, dopo la presentazione di una relazione sull’attività svolta e della relativa rendicontazione economica. Lo Sci Club dovrà inoltre impiegare personale con competenze specifiche e con conoscenza delle lingue straniere.

Il quadro economico delineato dagli atti comunali evidenzia dunque che, per il mese di agosto 2026, il Comune di Alfedena ha destinato allo Sci Club 4.500 euro complessivi: 4.000 euro per la gestione dell’Info Point turistico e della Sala Espositiva, ai quali si aggiungono 500 euro per la gestione del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”.