Oroscopo 12 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha capito che la tranquillità vale più di avere ragione.

♈ Ariete

Oggi hai voglia di fare tutto e subito. Il problema è che il resto del mondo continua a prendersela comoda.

♉ Toro

Hai bisogno di certezze. Le persone ambigue oggi ti sembreranno particolarmente faticose.

♊ Gemelli

Giornata vivace. Attenzione solo a non dimenticare qualcosa di importante mentre segui una nuova curiosità.

♋ Cancro

Hai il cuore aperto ma anche una maggiore consapevolezza. Ottimo equilibrio.

♌ Leone

Vuoi attenzioni, ma oggi scoprirai che a volte arrivano proprio quando smetti di cercarle.

♍ Vergine

Hai già individuato tutti gli errori possibili. Adesso prova a concederti una pausa.

♎ Bilancia

Qualcuno potrebbe chiederti un consiglio. Il problema sarà convincerti che il tuo parere è valido quanto quello degli altri.

♏ Scorpione

Intuito altissimo. Fidati di ciò che senti, ma senza costruire castelli di supposizioni.

♐ Sagittario

Hai voglia di novità. Cerca qualcosa che rompa la routine.

♑ Capricorno

Giornata produttiva ma meno pesante del solito.

♒ Acquario

Qualcuno potrebbe finalmente capire un’idea che stai cercando di spiegare da tempo.

♓ Pesci

Sensibile ma più concreta del previsto.