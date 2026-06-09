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Oroscopo del 10 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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L’oroscopo scritto da una donna che non cerca più segnali dall’universo. Le bastano i comportamenti.

Ariete
Oggi hai voglia di agire e vedere risultati immediati. Il problema è che il mondo continua a funzionare con tempi propri.

Toro
Hai bisogno di sicurezza e semplicità. Evita chi crea complicazioni inutili.

Gemelli
Giornata brillante. Attenzione solo a non promettere più di quanto puoi mantenere.

Cancro
Hai bisogno di sentirti capita. Ricorda però che nessuno possiede il traduttore simultaneo delle emozioni.

Leone
Sei magnetica e sicura. Oggi qualcuno potrebbe finalmente accorgersi di ciò che dai per scontato.

Vergine
Hai voglia di ordine ma il caos sembra averti preso di mira.

Bilancia
Le indecisioni oggi potrebbero rallentarti. Fidati un po’ di più del tuo primo istinto.

Scorpione
Qualcosa che ti sembrava poco chiaro potrebbe finalmente trovare una spiegazione.

Sagittario
Hai bisogno di novità. Anche cambiare percorso per tornare a casa potrebbe migliorare la giornata.

Capricorno
Sei produttiva ma un po’ severa con te stessa.

Acquario
Le tue idee sono avanti rispetto al contesto. Come spesso accade.

Pesci
Oggi riesci a vedere chiaramente chi merita il tuo tempo.


“La pace mentale è smettere di aspettarsi da qualcuno ciò che non ha mai saputo dare.”

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