Oroscopo del 10 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che non cerca più segnali dall’universo. Le bastano i comportamenti.

♈ Ariete

Oggi hai voglia di agire e vedere risultati immediati. Il problema è che il mondo continua a funzionare con tempi propri.

♉ Toro

Hai bisogno di sicurezza e semplicità. Evita chi crea complicazioni inutili.

♊ Gemelli

Giornata brillante. Attenzione solo a non promettere più di quanto puoi mantenere.

♋ Cancro

Hai bisogno di sentirti capita. Ricorda però che nessuno possiede il traduttore simultaneo delle emozioni.

♌ Leone

Sei magnetica e sicura. Oggi qualcuno potrebbe finalmente accorgersi di ciò che dai per scontato.

♍ Vergine

Hai voglia di ordine ma il caos sembra averti preso di mira.

♎ Bilancia

Le indecisioni oggi potrebbero rallentarti. Fidati un po’ di più del tuo primo istinto.

♏ Scorpione

Qualcosa che ti sembrava poco chiaro potrebbe finalmente trovare una spiegazione.

♐ Sagittario

Hai bisogno di novità. Anche cambiare percorso per tornare a casa potrebbe migliorare la giornata.

♑ Capricorno

Sei produttiva ma un po’ severa con te stessa.

♒ Acquario

Le tue idee sono avanti rispetto al contesto. Come spesso accade.

♓ Pesci

Oggi riesci a vedere chiaramente chi merita il tuo tempo.