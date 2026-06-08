Oroscopo del 9 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che alcune persone entrano nella tua vita per insegnarti qualcosa. Altre per insegnarti a bloccare i contatti.
♈ Ariete
Oggi hai energia da vendere e pazienza da collezione rara. Cerca di non partire in quarta appena qualcuno rallenta i tuoi piani. Non tutti sono nati con il turbo incorporato.
♉ Toro
Hai bisogno di serenità e concretezza. Qualcuno oggi potrebbe promettere molto e concludere poco. Tu, come sempre, preferirai chi parla meno e fa di più.
♊ Gemelli
La tua mente corre veloce e cambia corsia continuamente. Idee ottime, ma attenzione a non lasciare incompiute le cose più importanti.
♋ Cancro
Sei particolarmente sensibile all’atmosfera che ti circonda. Oggi scegli bene le compagnie: alcune persone sono una coperta calda, altre una bolletta imprevista.
♌ Leone
Hai fascino da vendere e una gran voglia di essere apprezzata. Buone notizie: qualcuno ti osserva con più attenzione di quanto immagini.
♍ Vergine
Hai già trovato cinque modi per migliorare la giornata. Cerca però di non trasformare ogni dettaglio in una missione personale.
♎ Bilancia
Hai bisogno di armonia ma oggi rischi di trovarti in mezzo a persone che litigano anche con il navigatore satellitare.
♏ Scorpione
Il tuo intuito è una lama affilata. Attenzione però a non cercare segreti dove ci sono semplicemente persone confuse.
♐ Sagittario
Hai voglia di leggerezza e libertà. La routine oggi ti sembra un maglione di lana ad agosto.
♑ Capricorno
Sei concentrata e determinata. Ricorda solo che il riposo non è una perdita di tempo.
♒ Acquario
Hai idee originali e prospettive interessanti. Non preoccuparti se qualcuno non capisce subito.
♓ Pesci
Oggi il tuo cuore e il tuo intuito lavorano nella stessa direzione. Approfittane.
“Chi ti vuole bene trova il tempo. Chi non lo trova, trova le scuse.”