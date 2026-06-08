Oroscopo del 9 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che alcune persone entrano nella tua vita per insegnarti qualcosa. Altre per insegnarti a bloccare i contatti.

♈ Ariete

Oggi hai energia da vendere e pazienza da collezione rara. Cerca di non partire in quarta appena qualcuno rallenta i tuoi piani. Non tutti sono nati con il turbo incorporato.

♉ Toro

Hai bisogno di serenità e concretezza. Qualcuno oggi potrebbe promettere molto e concludere poco. Tu, come sempre, preferirai chi parla meno e fa di più.

♊ Gemelli

La tua mente corre veloce e cambia corsia continuamente. Idee ottime, ma attenzione a non lasciare incompiute le cose più importanti.

♋ Cancro

Sei particolarmente sensibile all’atmosfera che ti circonda. Oggi scegli bene le compagnie: alcune persone sono una coperta calda, altre una bolletta imprevista.

♌ Leone

Hai fascino da vendere e una gran voglia di essere apprezzata. Buone notizie: qualcuno ti osserva con più attenzione di quanto immagini.

♍ Vergine

Hai già trovato cinque modi per migliorare la giornata. Cerca però di non trasformare ogni dettaglio in una missione personale.

♎ Bilancia

Hai bisogno di armonia ma oggi rischi di trovarti in mezzo a persone che litigano anche con il navigatore satellitare.

♏ Scorpione

Il tuo intuito è una lama affilata. Attenzione però a non cercare segreti dove ci sono semplicemente persone confuse.

♐ Sagittario

Hai voglia di leggerezza e libertà. La routine oggi ti sembra un maglione di lana ad agosto.

♑ Capricorno

Sei concentrata e determinata. Ricorda solo che il riposo non è una perdita di tempo.

♒ Acquario

Hai idee originali e prospettive interessanti. Non preoccuparti se qualcuno non capisce subito.

♓ Pesci

Oggi il tuo cuore e il tuo intuito lavorano nella stessa direzione. Approfittane.