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Oroscopo del 9 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che alcune persone entrano nella tua vita per insegnarti qualcosa. Altre per insegnarti a bloccare i contatti.

Ariete
Oggi hai energia da vendere e pazienza da collezione rara. Cerca di non partire in quarta appena qualcuno rallenta i tuoi piani. Non tutti sono nati con il turbo incorporato.

Toro
Hai bisogno di serenità e concretezza. Qualcuno oggi potrebbe promettere molto e concludere poco. Tu, come sempre, preferirai chi parla meno e fa di più.

Gemelli
La tua mente corre veloce e cambia corsia continuamente. Idee ottime, ma attenzione a non lasciare incompiute le cose più importanti.

Cancro
Sei particolarmente sensibile all’atmosfera che ti circonda. Oggi scegli bene le compagnie: alcune persone sono una coperta calda, altre una bolletta imprevista.

Leone
Hai fascino da vendere e una gran voglia di essere apprezzata. Buone notizie: qualcuno ti osserva con più attenzione di quanto immagini.

Vergine
Hai già trovato cinque modi per migliorare la giornata. Cerca però di non trasformare ogni dettaglio in una missione personale.

Bilancia
Hai bisogno di armonia ma oggi rischi di trovarti in mezzo a persone che litigano anche con il navigatore satellitare.

Scorpione
Il tuo intuito è una lama affilata. Attenzione però a non cercare segreti dove ci sono semplicemente persone confuse.

Sagittario
Hai voglia di leggerezza e libertà. La routine oggi ti sembra un maglione di lana ad agosto.

Capricorno
Sei concentrata e determinata. Ricorda solo che il riposo non è una perdita di tempo.

Acquario
Hai idee originali e prospettive interessanti. Non preoccuparti se qualcuno non capisce subito.

Pesci
Oggi il tuo cuore e il tuo intuito lavorano nella stessa direzione. Approfittane.


“Chi ti vuole bene trova il tempo. Chi non lo trova, trova le scuse.”

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Oroscopo del 8 giugno
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Cristina Lamia
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