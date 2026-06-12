Oroscopo 13 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ormai considera un dono chi risponde ai messaggi senza sparire per settimane.
♈ Ariete
Hai una grande energia e una pazienza molto piccola. Cerca di usarle in proporzione corretta.
♉ Toro
Hai bisogno di semplicità e sincerità. Oggi scegli le persone che ti fanno stare bene.
♊ Gemelli
Parli, scherzi, racconti e intrattieni. Ma prova anche ad ascoltare.
♋ Cancro
Le emozioni oggi sono intense ma gestibili. Fidati di più di te stessa.
♌ Leone
Fascino alle stelle. Qualcuno potrebbe avere difficoltà a toglierti gli occhi di dosso.
♍ Vergine
Hai voglia di sistemare ciò che non funziona. Ricorda che non tutto dipende da te.
♎ Bilancia
Giornata favorevole per chiarimenti e decisioni.
♏ Scorpione
Hai intuito e profondità. Cerca solo di non diventare troppo diffidente.
♐ Sagittario
Hai bisogno di respirare libertà e leggerezza.
♑ Capricorno
I tuoi sforzi iniziano a produrre risultati visibili.
♒ Acquario
Le tue idee oggi potrebbero trovare terreno fertile.
♓ Pesci
Romanticismo alto ma senza perdere lucidità.
“Alcune persone entrano nella tua vita per restare. Altre per insegnarti cosa evitare.”