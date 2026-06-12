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Oroscopo 13 giugno

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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L’oroscopo scritto da una donna che ormai considera un dono chi risponde ai messaggi senza sparire per settimane.

Ariete
Hai una grande energia e una pazienza molto piccola. Cerca di usarle in proporzione corretta.

Toro
Hai bisogno di semplicità e sincerità. Oggi scegli le persone che ti fanno stare bene.

Gemelli
Parli, scherzi, racconti e intrattieni. Ma prova anche ad ascoltare.

Cancro
Le emozioni oggi sono intense ma gestibili. Fidati di più di te stessa.

Leone
Fascino alle stelle. Qualcuno potrebbe avere difficoltà a toglierti gli occhi di dosso.

Vergine
Hai voglia di sistemare ciò che non funziona. Ricorda che non tutto dipende da te.

Bilancia
Giornata favorevole per chiarimenti e decisioni.

Scorpione
Hai intuito e profondità. Cerca solo di non diventare troppo diffidente.

Sagittario
Hai bisogno di respirare libertà e leggerezza.

Capricorno
I tuoi sforzi iniziano a produrre risultati visibili.

Acquario
Le tue idee oggi potrebbero trovare terreno fertile.

Pesci
Romanticismo alto ma senza perdere lucidità.


“Alcune persone entrano nella tua vita per restare. Altre per insegnarti cosa evitare.”

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Cristina Lamia
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