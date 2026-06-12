Oroscopo 13 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ormai considera un dono chi risponde ai messaggi senza sparire per settimane.

♈ Ariete

Hai una grande energia e una pazienza molto piccola. Cerca di usarle in proporzione corretta.

♉ Toro

Hai bisogno di semplicità e sincerità. Oggi scegli le persone che ti fanno stare bene.

♊ Gemelli

Parli, scherzi, racconti e intrattieni. Ma prova anche ad ascoltare.

♋ Cancro

Le emozioni oggi sono intense ma gestibili. Fidati di più di te stessa.

♌ Leone

Fascino alle stelle. Qualcuno potrebbe avere difficoltà a toglierti gli occhi di dosso.

♍ Vergine

Hai voglia di sistemare ciò che non funziona. Ricorda che non tutto dipende da te.

♎ Bilancia

Giornata favorevole per chiarimenti e decisioni.

♏ Scorpione

Hai intuito e profondità. Cerca solo di non diventare troppo diffidente.

♐ Sagittario

Hai bisogno di respirare libertà e leggerezza.

♑ Capricorno

I tuoi sforzi iniziano a produrre risultati visibili.

♒ Acquario

Le tue idee oggi potrebbero trovare terreno fertile.

♓ Pesci

Romanticismo alto ma senza perdere lucidità.