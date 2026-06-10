Oroscopo 11 giugno

L’oroscopo scritto da una donna che ha smesso di inseguire le persone. Adesso osserva chi cammina nella sua direzione.
♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai energia da vendere e una leggera allergia alle perdite di tempo. Se qualcuno gira intorno a un argomento per mezz’ora, potresti avere la tentazione di completare tu la conversazione.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità e di persone coerenti. Oggi qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente proprio con un gesto semplice ma sincero.
♊ Gemelli
La tua mente oggi produce idee più velocemente di quanto tu riesca a scriverle. Attenzione solo a non perdere i dettagli importanti.
♋ Cancro
Sei particolarmente empatica. Bellissimo, ma ricorda che comprendere gli altri non significa giustificare tutto.
♌ Leone
Hai fascino e presenza scenica anche quando vai a buttare la spazzatura. Oggi qualcuno potrebbe accorgersi di te più del previsto.
♍ Vergine
Hai voglia di mettere ordine. Nelle cose, nelle idee e forse anche nelle persone. Per queste ultime però non esiste il manuale di istruzioni.
♎ Bilancia
Cerchi equilibrio ma oggi potresti trovarti davanti a qualcuno che cambia idea più spesso delle nuvole.
♏ Scorpione
Il tuo intuito oggi funziona benissimo. Non servono domande insistenti: basta osservare.
♐ Sagittario
Hai bisogno di movimento e libertà. Le giornate troppo prevedibili oggi ti annoiano.
♑ Capricorno
Stai costruendo qualcosa di importante. Anche se non tutti lo vedono ancora.
♒ Acquario
Hai idee originali e una visione che pochi riescono a seguire immediatamente.
♓ Pesci
Sei romantica ma oggi anche molto lucida. Una combinazione rara e preziosa.
“La differenza tra una scusa e una spiegazione spesso si vede nei fatti che seguono.”