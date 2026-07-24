Alfedena, un viaggio nello spazio: la mostra “Dalla Terra allo Spazio. Un viaggio cosmico tra il cuore dell’Abruzzo e le stelle”

Ho avuto la possibilità di visitare in anteprima la mostra “Dalla Terra allo Spazio. Un viaggio cosmico tra il cuore dell’Abruzzo e le stelle”, che sarà inaugurata il 31 luglio alle ore 18 presso la Sala Espositiva di Largo Don Filippo Brunetti ad Alfedena.

Le fotografie che ho scattato raccontano un’esposizione che promette di affascinare visitatori di ogni età. Già dai primi passi si percepisce la volontà di accompagnare il pubblico in un viaggio tra tecnologia, ricerca scientifica ed esplorazione spaziale.

Le tante immagini dedicate alle missioni spaziali offrono uno sguardo privilegiato sull’universo, mostrando la prospettiva dello spazio così come viene osservata dagli astronauti. Accanto a queste trovano posto autentici frammenti di meteoriti, modelli dei lanciatori europei Vega e Ariane 6, riproduzioni di satelliti e strumenti che raccontano il ruolo dell’Europa nella ricerca spaziale. Tra questi spicca anche il modello del satellite Sentinel, protagonista delle missioni dedicate all’osservazione della Terra.

L’esposizione dedica spazio anche alla divulgazione scientifica, con installazioni e materiali pensati per avvicinare adulti e bambini al mondo dello spazio in maniera semplice, coinvolgente e interattiva.

La mostra è un percorso espositivo che sembra capace di unire conoscenza, innovazione e meraviglia. Dal cuore dell’Abruzzo fino alle stelle, un invito per il visitatore a guardare oltre il cielo e a scoprire il fascino delle missioni che ogni giorno ampliano i confini della conoscenza umana.