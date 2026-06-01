Alfedena: l’attività sociale e culturale de L’ALCHIMISTA per bambini

Disegnare non significa soltanto tracciare linee su un foglio. Per un bambino, spesso, è un modo per raccontarsi quando le parole non bastano ancora. È dare forma a un’emozione, a un ricordo, a una fantasia, a qualcosa che vive dentro e che cerca una strada per uscire.

Per questo L’ALCHIMISTA APS propone attività di disegno emozionale ideate e condotte da Gianni Leone, in arte G.Karloff, un percorso creativo che mette al centro il bambino, le sue emozioni e la sua capacità di esprimersi liberamente.

In questi laboratori non esistono disegni belli o brutti, giusti o sbagliati. Esistono soltanto storie, sensazioni e piccoli mondi che prendono vita attraverso un pennarello, una matita e un foglio bianco. Ogni tratto racconta qualcosa. Ogni colore rappresenta una scelta. Ogni scarabocchio custodisce un pensiero, un sogno o un’emozione.

C’è chi disegna un gattino, chi inventa creature fantastiche, chi immagina paesaggi impossibili e chi preferisce raccontare la propria giornata attraverso forme e colori. In questo spazio creativo i bambini non ricevono giudizi, ma incoraggiamento, ascolto e la possibilità di sperimentare liberamente.

A rendere ancora più speciali questi momenti, qualche volta arrivano anche le mascotte più amate de L’ALCHIMISTA APS: i piccoli gattini che vivono e frequentano la sede associativa. Curiosi e affettuosi, si aggirano tra i tavoli, osservano i fogli, inseguono una matita che cade o si accoccolano vicino ai bambini, contribuendo a creare un’atmosfera serena e familiare.

Il disegno emozionale proposto da Gianni Leone, non punta a formare artisti, ma ad aiutare i bambini a dare voce al proprio mondo interiore. Attraverso il gioco creativo imparano a riconoscere emozioni, sviluppare fiducia nelle proprie idee e comprendere che ogni persona possiede un modo unico e prezioso di guardare il mondo.

Perché dietro un semplice disegno può nascondersi molto più di quello che appare: una storia, un ricordo, una speranza o un piccolo sogno che chiede soltanto di essere ascoltato. E a volte basta un foglio bianco, qualche colore e la compagnia di un piccolo gattino per farlo emergere.