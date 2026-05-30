Oroscopo di oggi 31/05

♈ Ariete

Cara Ariete, chiudi maggio con l’energia di chi vorrebbe sistemare il mondo entro cena. Bella l’ambizione, ma magari evita di litigare con chi cammina troppo lentamente davanti a te. Oggi serve fuoco, sì, ma non incendio doloso.

♉ Toro

Hai voglia di pace, comfort e persone che non ti facciano venire voglia di cambiare pianeta. Giornata perfetta per coccolarti un po’. E no, non devi giustificare ogni tuo momento di pigrizia come “recupero energetico”. Anche se funziona.

♊ Gemelli

La tua testa oggi sembra una chat di gruppo impazzita: notifiche, idee, dubbi, mezze decisioni e un pensiero assurdo ogni tre minuti. In amore evita messaggi ambigui: non tutti hanno voglia di decifrare geroglifici sentimentali.

♋ Cancro

Sei emotiva ma anche più lucida del solito. Oggi potresti capire finalmente chi ti fa bene e chi invece ti consuma come una batteria vecchia. Non fare tragedie: fai pulizia emotiva.

♌ Leone

Fascino alto, orgoglio pure. Oggi hai bisogno di sentirti vista, capita e possibilmente celebrata con discrezione regale. Se qualcuno non ti dà attenzione, non è detto che sia cattivo. Magari è solo distratto. Gravissimo comunque.

♍ Vergine

Hai voglia di ordine, chiarezza e persone che capiscano le cose al primo colpo. Pretese altissime, cara Vergine. Oggi prova a non correggere tutti: lascia almeno un errore libero in natura.

♎ Bilancia

Chiudi maggio con il solito grande dilemma: seguire il cuore, la testa o l’opinione di quella persona a cui hai chiesto consiglio ma che ora ti ha confusa ancora di più. Oggi scegli la pace, non la perfezione.

♏ Scorpione

Intuito acceso e sguardo da “io lo sapevo già”. Qualcosa potrebbe diventare più chiaro, ma evita di usare ogni conferma come prova in tribunale. In amore sei magnetica, ma non interrogare nessuno sotto lampada.

♐ Sagittario

Hai voglia di aria nuova, leggerezza e zero persone pesanti appese all’umore. Oggi il tuo spirito libero scalcia. Fai qualcosa che ti faccia sentire viva, anche piccolo, anche fuori programma.

♑ Capricorno

Hai lavorato, pensato, organizzato e probabilmente portato sulle spalle anche problemi non tuoi. Oggi chiudi il mese con un gesto rivoluzionario: fermarti senza sentirti in colpa. Sì, si può fare.

♒ Acquario

Hai idee strane, intuizioni brillanti e quella solita aria da “voi umani non potete capire”. Oggi però qualcuno potrebbe sorprenderti e seguirti nel tuo ragionamento. Evento raro, segnalo alle stelle.

♓ Pesci

Chiudi maggio con cuore morbido, fantasia accesa e un pizzico di lucidità in più. Non idealizzare chi ti dà briciole solo perché le impacchetta bene. Meriti pane caldo, non avanzi emotivi.