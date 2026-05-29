Oroscopo di oggi 30/05

♈ Ariete
Cara Ariete, chiudiamo il mese con la tua proverbiale energia… e la tua poca pazienza. Oggi evita discussioni inutili: non tutto merita la tua battaglia personale.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità e piccoli piaceri. Giornata ideale per rallentare e ricordarti che non devi salvare il mondo.
♊ Gemelli
Oggi hai una mente velocissima e un cuore un po’ confuso. Cerca di non dire sì a tutto.
♋ Cancro
Sensibile ma più forte di quanto pensi. Qualcosa potrebbe finalmente chiarirsi.
♌ Leone
Fascino alle stelle. Attenzione solo a non pretendere troppo dagli altri.
♍ Vergine
Hai bisogno di controllo ma oggi il caos potrebbe insegnarti qualcosa.
♎ Bilancia
Hai bisogno di equilibrio e chiarezza. Basta situazioni ambigue.
♏ Scorpione
Intuito fortissimo. Oggi qualcosa che sospettavi potrebbe trovare conferma.
♐ Sagittario
Hai voglia di leggerezza e futuro. Bene così.
♑ Capricorno
Meno doveri, più vita. Ogni tanto serve.
♒ Acquario
Hai idee nuove e una gran voglia di cambiamento.
♓ Pesci
Romantica e sognatrice, ma oggi anche sorprendentemente concreta.
Frase del giorno:
“Alla fine del mese capisci una cosa: chi vuole esserci, trova il modo. Gli altri trovano scuse.”