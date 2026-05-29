Oroscopo di oggi 30/05

♈ Ariete

Cara Ariete, chiudiamo il mese con la tua proverbiale energia… e la tua poca pazienza. Oggi evita discussioni inutili: non tutto merita la tua battaglia personale.

♉ Toro

Hai bisogno di stabilità e piccoli piaceri. Giornata ideale per rallentare e ricordarti che non devi salvare il mondo.

♊ Gemelli

Oggi hai una mente velocissima e un cuore un po’ confuso. Cerca di non dire sì a tutto.

♋ Cancro

Sensibile ma più forte di quanto pensi. Qualcosa potrebbe finalmente chiarirsi.

♌ Leone

Fascino alle stelle. Attenzione solo a non pretendere troppo dagli altri.

♍ Vergine

Hai bisogno di controllo ma oggi il caos potrebbe insegnarti qualcosa.

♎ Bilancia

Hai bisogno di equilibrio e chiarezza. Basta situazioni ambigue.

♏ Scorpione

Intuito fortissimo. Oggi qualcosa che sospettavi potrebbe trovare conferma.

♐ Sagittario

Hai voglia di leggerezza e futuro. Bene così.

♑ Capricorno

Meno doveri, più vita. Ogni tanto serve.

♒ Acquario

Hai idee nuove e una gran voglia di cambiamento.

♓ Pesci

Romantica e sognatrice, ma oggi anche sorprendentemente concreta.