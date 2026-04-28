Verdiana Zangaro pronta al sì: dopo il trionfo in tv arrivano le nozze da favola

Per Verdiana Zangaro questo sembra davvero un periodo da applausi finali e musica in crescendo. Dopo la vittoria a Tale e Quale Show, la cantante ha deciso di aprire anche un nuovo capitolo della sua vita privata: sposerà Pierluigi Russo Stefano.

L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove l’ex volto di Amici ha condiviso alcuni momenti della promessa di matrimonio celebrata in Calabria, la sua terra d’origine. Tra dettagli romantici, allestimenti eleganti e sorrisi complici, la coppia ha festeggiato insieme ai familiari più stretti.

Lui, imprenditore nel settore della ristorazione, sarebbe da tempo una presenza stabile nella vita della cantante. E proprio la Calabria, tanto amata da Verdiana, farà da sfondo anche a questa nuova avventura sentimentale.

Negli ultimi anni l’artista ha vissuto una rinascita professionale importante. Dalle imitazioni che hanno conquistato il pubblico televisivo fino al percorso musicale iniziato ad Amici, Verdiana è tornata sotto i riflettori con una nuova energia. Ora, però, i riflettori sembrano puntati soprattutto sull’abito bianco.

La data ufficiale delle nozze resta ancora top secret, ma intanto il conto alla rovescia sarebbe già iniziato.