Armando Izzo rompe il silenzio: rose, ex e gossip, “Non sono il nuovo tronista”

Armando Izzo ha deciso di mettere un punto al chiacchiericcio che negli ultimi giorni ha trasformato la sua vita privata in una specie di telenovela sentimentale.

Dopo la fine della storia con Raffaella Fico, il maxi mazzo di rose rosse inviato all’ex moglie Titta Angellotti e la cena con Nancy Gaudino, il calciatore ha scelto di parlare direttamente sui social.

Con tono ironico, ma anche piuttosto netto, Izzo ha respinto l’immagine da latin lover costruita intorno a lui. Ha spiegato che le donne viste al suo fianco sarebbero amiche di vecchia data e che non ci sarebbe nessun “casting” romantico in corso.

Il riferimento a Uomini e Donne è arrivato spontaneo: secondo il calciatore, qualcuno lo starebbe raccontando come un tronista o come un uomo pronto a distribuire rose senza criterio. Ma lui ha voluto chiarire che i fiori, per lui, non sono un gesto casuale.

“I fiori sono una cosa seria”, ha fatto capire Izzo, rivendicando rispetto per tutte le donne che hanno fatto parte della sua vita. Una replica tagliente, nata per spegnere il gossip, anche se probabilmente finirà per accenderlo ancora di più.