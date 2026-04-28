Achille Lauro e Lavinia Mauro, il gossip corre sui social: ma la verità è un’altra

È bastata una foto a cena, una mano tatuata comparsa nello scatto giusto e il web ha iniziato a cucire una nuova love story. Achille Lauro e Lavinia Mauro sono finiti al centro del chiacchiericcio dopo alcune immagini pubblicate dall’ex tronista di Uomini e Donne, presente allo show del cantante alla Fontana di Trevi.

Gli indizi sembravano perfetti per accendere la fantasia dei social: la serata insieme, il dopo evento, il ristorante e quel dettaglio riconoscibile che ha fatto partire la caccia al flirt. In poche ore, la voce di una presunta coppia ha fatto il giro dei profili gossip.

Ma il romanzo immaginato online avrebbe preso la strada sbagliata. Lavinia non sarebbe la nuova fiamma di Achille Lauro: il loro legame rientrerebbe piuttosto in un rapporto di amicizia e vicinanza alla sua cerchia artistica.

L’ex tronista, infatti, sarebbe legata a Matteo Ciceroni, conosciuto come Gow Tribe, artista vicino al mondo di Lauro. Nessuna storia segreta, quindi, ma un equivoco nato da una foto e cresciuto a colpi di supposizioni.

Ancora una volta, il gossip ha acceso i fari prima che arrivasse la sceneggiatura completa. E questa volta, più che amore, sembra trattarsi di una falsa pista con molti tatuaggi e pochissimo mistero.