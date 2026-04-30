Ettore Bassi porta in scena “Stand up for Giuda” al Teatro Oscar

Dal 6 al 10 maggio 2026 il Teatro Oscar ospiterà “Stand up for Giuda”, spettacolo scritto e diretto da Leonardo Petrillo, con protagonista Ettore Bassi. La produzione è firmata Teatro Biondo Palermo.

Al centro della pièce c’è una delle figure più controverse della storia cristiana: Giuda Iscariota. Dall’incontro con Gesù agli anni vissuti accanto a lui, fino al tradimento e alla morte del Figlio di Dio, Giuda prende finalmente parola e offre al pubblico la propria versione dei fatti.

Lo spettacolo ribalta la prospettiva tradizionale e restituisce umanità a un personaggio da secoli condannato dalla memoria collettiva. Non soltanto “il traditore”, ma un uomo tormentato dal dubbio, dalla fede, dall’amore e dal rimorso. Un uomo che si ribella a quell’etichetta che lo ha trasformato nel simbolo universale del tradimento.

Nel testo di Leonardo Petrillo emerge un Giuda complesso e profondamente umano: affascinato da Gesù, convinto della sua natura divina e infine devastato dalla scoperta della fragilità dell’uomo che aveva scelto di seguire. Una riflessione intensa sul pregiudizio, sulla colpa e sulla necessità di comprendere ciò che troppo spesso viene giudicato senza ascolto.

Con la sua interpretazione, Ettore Bassi conduce il pubblico dentro una confessione dolorosa e potente, dove fede e coscienza si intrecciano in un racconto capace di interrogare anche il presente.

Date e orari

Mercoledì 6 maggio 2026, ore 20.30

Giovedì 7 maggio 2026, ore 20.30

Venerdì 8 maggio 2026, ore 20.30

Sabato 9 maggio 2026, ore 20.30

Domenica 10 maggio 2026, ore 16.00

Biglietti

Intero: 22 euro

Under 30 / Over 65: 16 euro

Università, scuole di teatro, Desidera Card: 10 euro (acquistabile solo in cassa)

Link teatro: https://incamminati.teatrooscar.it/stand-up-for-giuda/

“Stand up for Giuda”

di Leonardo Petrillo

regia Leonardo Petrillo

con Ettore Bassi

Produzione Teatro Biondo Palermo