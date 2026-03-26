Aldo Cazzullo porta in scena la Bibbia: Giuseppe e Giobbe tra speranza, dolore e pazienza

Prosegue il percorso de “La Bibbia che non ti aspetti” con un nuovo appuntamento dedicato a due tra le figure più intense e simboliche dell’Antico Testamento: Giuseppe e Giobbe. Sul palco ci sarà Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, chiamato a raccontare due uomini segnati dalla prova, dalla perdita e dal dolore, ma capaci di custodire, nonostante tutto, la speranza e la pazienza.

Giuseppe, venduto dai fratelli, e Giobbe, colpito nella carne e negli affetti, incarnano due vicende lontane nel tempo ma ancora vicinissime alle domande dell’uomo contemporaneo. Che cosa permette di resistere quando tutto sembra crollare? Da dove nasce la forza di continuare a credere, ad attendere, a non cedere alla disperazione? Attorno a questi interrogativi si sviluppa lo spettacolo, che invita il pubblico a confrontarsi con la profondità e il realismo del testo biblico.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “La Bibbia che non ti aspetti”, nato per riportare al centro uno dei testi fondativi della nostra civiltà. Accanto alla tradizione greco-latina, infatti, quella giudaico-cristiana rappresenta una delle radici essenziali della cultura europea. Senza una conoscenza, anche minima, della Bibbia, diventa più difficile comprendere non solo i grandi autori del passato, ma anche molta parte della letteratura moderna.

L’obiettivo della rassegna è proprio questo: riscoprire la forza narrativa, simbolica e umana della Bibbia, liberandola da letture scontate o lontane, e restituendola come un testo vivo, capace ancora oggi di interrogare il presente. Negli anni il progetto ha coinvolto scrittori e personalità del mondo culturale molto diversi tra loro; per l’edizione 2025/2026 sono protagonisti Aldo Cazzullo, Ferruccio De Bortoli e Moni Ovadia.

Lo spettacolo, di e con Aldo Cazzullo, nasce da un’idea di Luca Doninelli, con coordinamento registico di Gianmarco Bizzarri. La scenografia è firmata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera Wang Anqi, Sara Castelli, Valentina Chiesa, Matilde Folli, Rachele Munerotto e Zhang Xinyue, coordinati da Edoardo Sanchi. La produzione è del Teatro de Gli Incamminati.

L’appuntamento è per giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.30.

Biglietti: 18 euro intero, 13 euro under 30 e over 65, 8 euro per università, scuole di teatro e Desidera Card.