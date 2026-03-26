Carissima Santanchè… ti scrivo, così mi distraggo un po’…

Cara Santanchè,

cara, sì.

Nel senso che costi parecchio, anche quando parli di sobrietà.

Ho letto che hai rivendicato di aver fatto tutto “al meglio delle tue possibilità”.

E devo dire che, guardando il curriculum politico-giudiziario degli ultimi tempi, la frase ha una sua coerenza quasi commovente. Perché in effetti il meglio delle possibilità, da te, sembra sempre arrivare con un conto piuttosto salato.

C’è stata la perla di “Open to Meraviglia”, quella campagna che avrebbe dovuto promuovere l’Italia nel mondo e invece ha promosso soprattutto il sarcasmo nazionale: circa 9 milioni di euro, la Venere trasformata in influencer, polemiche sulle immagini usate e perfino la figuraccia del dominio non registrato in tempo. Un progetto così riuscito che oggi viene ricordato più come sketch che come strategia.

Ma il tuo vero talento, bisogna riconoscerlo, è un altro: riesci a far sembrare sempre tutto enorme.

Non solo le campagne. Anche i capitoli aperti.

Oggi, infatti, attorno al tuo nome ci sono un processo per presunto falso in bilancio sul caso Visibilia, un procedimento sulla presunta truffa aggravata all’Inps legata alla cassa integrazione Covid e più filoni per ipotesi di bancarotta sui casi Ki Group e Bioera. Parlo, naturalmente, di contestazioni e indagini in corso: non di responsabilità accertate.

Sul fronte Visibilia, sei a processo a Milano insieme ad altri imputati per i presunti conti truccati delle società del gruppo tra il 2016 e il 2022. Nelle ultime settimane il dibattimento è entrato nel vivo, con testimonianze già ascoltate in aula.

Poi c’è la vicenda della cassa integrazione Covid, quella che mediaticamente ti ha lasciato addosso più ombre e più titoli. L’udienza preliminare risulta però congelata, in attesa di una decisione della Consulta sull’utilizzabilità di alcuni atti. Quindi anche qui, più che una parola definitiva, per ora c’è una lunga coda giudiziaria e politica.

Infine c’è il capitolo bancarotte: prima Ki Group, poi Bioera, e poi ancora gli sviluppi legati alla galassia societaria collegata, con la Procura di Milano che punta a chiudere l’inchiesta entro pochi mesi. Anche qui, va detto con chiarezza, si parla di ipotesi investigative ancora aperte.

Insomma, quando dici di aver fatto tutto al meglio delle tue possibilità, io ti credo.

Perché bisogna avere davvero una certa costanza per riuscire a trasformare ogni dossier in un caso politico, ogni caso politico in un titolo, e ogni titolo in una nuova puntata.

Hai avuto una Venere influencer, una campagna miliardaria in lire morali, un repertorio di polemiche che sembrava inesauribile e adesso lasci pure una lettera in cui rivendichi il massimo impegno. Ecco, sul massimo non discuto: è il risultato che continua ad avere qualcosa di sperimentale.

Ti saluto con la stessa meraviglia con cui ho guardato tutto il resto:

non quella dei dépliant turistici,

quella di chi si chiede come si faccia, ogni volta, a rendere il caos così costoso.

Cara Santanchè, appunto.