“Non denuncio perché è educativo”? No: educare significa insegnare la responsabilità

Ci sono affermazioni che fanno discutere perché toccano qualcosa di profondo: il nostro modo di intendere l’educazione, la responsabilità, il senso stesso del vivere civile.

Quando un insegnante afferma: «Non li denuncio perché è più educativo così», dopo essere stato vittima di un comportamento grave da parte di alcuni studenti, la domanda non è soltanto giuridica. È soprattutto educativa.

Ed è proprio sul piano educativo che, personalmente, trovo questa posizione profondamente sbagliata.

Sia chiaro: un ragazzo che sbaglia non è automaticamente un delinquente. E forse proprio qui sta il punto che troppo spesso sembra sfuggire. Nessuno sostiene che un errore adolescenziale debba marchiare una persona per sempre. Nessuno auspica una società punitiva, vendicativa, incapace di distinguere tra un errore e una vita intera.

Ma esiste una parola che dovrebbe stare al centro di qualsiasi percorso educativo serio: responsabilità.

Una democrazia sana si fonda proprio su questo principio: si può sbagliare, certo. Si può cadere, perdere il controllo, comportarsi male. Ma poi bisogna imparare che ogni azione produce conseguenze. E assumersi quelle conseguenze non è una crudeltà. È educazione.

Il vero problema culturale degli ultimi anni è che troppo spesso abbiamo confuso la comprensione con la deresponsabilizzazione. Comprendere un disagio non significa cancellare le responsabilità. Capire il contesto non vuol dire fingere che ciò che è successo non abbia peso.

Perché il messaggio che rischia di passare è devastante: puoi oltrepassare un limite, umiliare, intimidire, mancare di rispetto, e tanto qualcuno troverà sempre una giustificazione. Sempre un motivo per spiegare, attenuare, perdonare prima ancora che tu abbia davvero compreso la gravità di ciò che hai fatto.

Ma da quando evitare le conseguenze sarebbe educativo?

Educare non significa “fare finta di niente”. Non significa proteggere i ragazzi da ogni impatto con la realtà. Significa accompagnarli nella comprensione dei propri errori e, soprattutto, insegnare che la libertà esiste solo insieme alla responsabilità.

Una denuncia, un richiamo istituzionale, un percorso di responsabilizzazione non trasformano automaticamente un adolescente in un criminale. Al contrario: possono rappresentare il momento preciso in cui un ragazzo capisce che certe azioni hanno un peso reale, prima che sia troppo tardi e prima che la vita presenti conti ben più duri.

Per questo trovo pericolosa una certa idea di “buonismo educativo”, quello che finisce per togliere conseguenze nel nome della comprensione. Un buonismo che rischia di diventare paternalismo e che, invece di aiutare i ragazzi a crescere, li lascia intrappolati nell’idea che qualcun altro sistemerà sempre le cose.

E qui la domanda diventa inevitabile: cosa stiamo insegnando davvero?

Che ogni errore possa essere compreso? Giusto.

Che ogni persona meriti una seconda possibilità? Sacrosanto.

Ma stiamo insegnando anche che le azioni hanno conseguenze? Che il rispetto non è opzionale? Che la responsabilità personale è parte della libertà?

Perché se un insegnante rinuncia proprio a questo passaggio, molto sinceramente, credo che il problema educativo meriti almeno di essere discusso. Non per punire a ogni costo. Ma perché educare non significa evitare il conflitto con la realtà.

Educare significa preparare qualcuno ad affrontarla.