Oroscopo di oggi 27/05

♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai energia da rivoluzione personale. Il problema? Potresti voler cambiare tutto contemporaneamente, inclusa la disposizione dei pianeti. Respira. Una cosa alla volta.
♉ Toro
Hai bisogno di tranquillità e persone affidabili. Oggi però qualcuno potrebbe metterti alla prova con comportamenti assurdi. La tua pazienza avrà un limite. E probabilmente si vedrà.
♊ Gemelli
Hai mille idee, dieci conversazioni aperte e almeno tre dubbi esistenziali. Il tuo cervello oggi sembra avere troppe schede aperte.
♋ Cancro
Sei sensibile ma più forte di quanto credi. Attenzione solo a non rileggere messaggi vecchi come se fossi una detective sentimentale.
♌ Leone
Hai bisogno di sentirti apprezzata. E diciamolo: un po’ di attenzione oggi te la meriti pure. Fascino altissimo.
♍ Vergine
Hai già notato ogni errore possibile dell’umanità entro colazione. Impressionante, ma cerca di non correggere tutti.
♎ Bilancia
Oggi sei indecisa pure su cose banali. La tua mente sembra un sondaggio permanente.
♏ Scorpione
Intuito fortissimo. Qualcosa non ti convince e probabilmente c’è un motivo. Però evita film mentali troppo elaborati.
♐ Sagittario
Hai bisogno di leggerezza e aria nuova. Se qualcuno oggi ti limita, potresti sparire emotivamente senza preavviso.
♑ Capricorno
Hai troppi pensieri seri. Oggi ricordati che non tutto deve essere produttivo.
♒ Acquario
Sei avanti anni luce rispetto agli altri. Il problema è convincere gli umani.
♓ Pesci
Romantica ma un po’ distratta. Cerca di restare coi piedi a terra. Almeno uno.
Frase del giorno:
“Alcune persone sono una lezione di vita. Altre un avvertimento.”