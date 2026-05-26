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Oroscopo di oggi 27/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

Ariete
Cara Ariete, oggi hai energia da rivoluzione personale. Il problema? Potresti voler cambiare tutto contemporaneamente, inclusa la disposizione dei pianeti. Respira. Una cosa alla volta.

Toro
Hai bisogno di tranquillità e persone affidabili. Oggi però qualcuno potrebbe metterti alla prova con comportamenti assurdi. La tua pazienza avrà un limite. E probabilmente si vedrà.

Gemelli
Hai mille idee, dieci conversazioni aperte e almeno tre dubbi esistenziali. Il tuo cervello oggi sembra avere troppe schede aperte.

Cancro
Sei sensibile ma più forte di quanto credi. Attenzione solo a non rileggere messaggi vecchi come se fossi una detective sentimentale.

Leone
Hai bisogno di sentirti apprezzata. E diciamolo: un po’ di attenzione oggi te la meriti pure. Fascino altissimo.

Vergine
Hai già notato ogni errore possibile dell’umanità entro colazione. Impressionante, ma cerca di non correggere tutti.

Bilancia
Oggi sei indecisa pure su cose banali. La tua mente sembra un sondaggio permanente.

Scorpione
Intuito fortissimo. Qualcosa non ti convince e probabilmente c’è un motivo. Però evita film mentali troppo elaborati.

Sagittario
Hai bisogno di leggerezza e aria nuova. Se qualcuno oggi ti limita, potresti sparire emotivamente senza preavviso.

Capricorno
Hai troppi pensieri seri. Oggi ricordati che non tutto deve essere produttivo.

Acquario
Sei avanti anni luce rispetto agli altri. Il problema è convincere gli umani.

Pesci
Romantica ma un po’ distratta. Cerca di restare coi piedi a terra. Almeno uno.

Frase del giorno:
“Alcune persone sono una lezione di vita. Altre un avvertimento.”

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Cristina Lamia
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