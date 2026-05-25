Oroscopo di oggi 26/05

♈ Ariete
Hai poca pazienza e tanta sincerità brutale. Mix pericoloso.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità ma oggi il caos altrui potrebbe bussare alla tua porta.
♊ Gemelli
Oggi parli velocemente, pensi ancora più velocemente e rischi di confondere pure te stessa.
♋ Cancro
Hai bisogno di affetto ma fai finta di niente. Classico.
♌ Leone
Hai fascino da vendere ma attenzione all’orgoglio.
♍ Vergine
Hai già corretto mentalmente mezzo pianeta.
♎ Bilancia
Hai bisogno di chiarezza. Basta ambiguità.
♏ Scorpione
Intuito fortissimo. Fidati del tuo radar.
♐ Sagittario
Hai voglia di scappare da qualcosa. O da qualcuno.
♑ Capricorno
Stai caricando troppo peso sulle spalle.
♒ Acquario
Idee strane ma brillanti.
♓ Pesci
Più intuitiva del solito. Segui il cuore, ma con prudenza.
Frase del giorno:
“Il problema non è avere pazienza. È capire con chi vale la pena usarla.”