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Oroscopo di oggi 26/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Hai poca pazienza e tanta sincerità brutale. Mix pericoloso.

Toro
Hai bisogno di stabilità ma oggi il caos altrui potrebbe bussare alla tua porta.

Gemelli
Oggi parli velocemente, pensi ancora più velocemente e rischi di confondere pure te stessa.

Cancro
Hai bisogno di affetto ma fai finta di niente. Classico.

Leone
Hai fascino da vendere ma attenzione all’orgoglio.

Vergine
Hai già corretto mentalmente mezzo pianeta.

Bilancia
Hai bisogno di chiarezza. Basta ambiguità.

Scorpione
Intuito fortissimo. Fidati del tuo radar.

Sagittario
Hai voglia di scappare da qualcosa. O da qualcuno.

Capricorno
Stai caricando troppo peso sulle spalle.

Acquario
Idee strane ma brillanti.

Pesci
Più intuitiva del solito. Segui il cuore, ma con prudenza.

Frase del giorno:
“Il problema non è avere pazienza. È capire con chi vale la pena usarla.”

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Cristina Lamia
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