Oroscopo di oggi 25/05

♈ Ariete
Oggi hai energia da battaglia ma forse il nemico non esiste davvero. Non litigare solo per allenamento.
♉ Toro
Hai bisogno di pace e magari pure di qualcosa di buono da mangiare. Terapia valida.
♊ Gemelli
Hai voglia di parlare con tutti e di tutto. Attenzione solo a non trasformare un dettaglio in gossip internazionale.
♋ Cancro
Emotiva ma forte. Oggi qualcuno potrebbe finalmente capire quanto vali.
♌ Leone
Vuoi essere notata e probabilmente ci riuscirai senza sforzo.
♍ Vergine
Hai voglia di mettere ordine ovunque, pure nei sentimenti degli altri.
♎ Bilancia
Oggi sei indecisa pure sulle cose semplici. Prendila con ironia.
♏ Scorpione
Magnetica ma sospettosa. Una combinazione sempre interessante.
♐ Sagittario
Hai bisogno di libertà come altri hanno bisogno del caffè.
♑ Capricorno
Troppa serietà. Oggi prova a ridere un po’ di più.
♒ Acquario
Sei creativa ma leggermente scollegata dalla realtà.
♓ Pesci
Romanticismo altissimo. Attenta solo alle illusioni.
Frase del giorno:
“Le persone coerenti esistono. Solo che spesso abitano lontano.”