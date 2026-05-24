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Oroscopo di oggi 25/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Oggi hai energia da battaglia ma forse il nemico non esiste davvero. Non litigare solo per allenamento.

Toro
Hai bisogno di pace e magari pure di qualcosa di buono da mangiare. Terapia valida.

Gemelli
Hai voglia di parlare con tutti e di tutto. Attenzione solo a non trasformare un dettaglio in gossip internazionale.

Cancro
Emotiva ma forte. Oggi qualcuno potrebbe finalmente capire quanto vali.

Leone
Vuoi essere notata e probabilmente ci riuscirai senza sforzo.

Vergine
Hai voglia di mettere ordine ovunque, pure nei sentimenti degli altri.

Bilancia
Oggi sei indecisa pure sulle cose semplici. Prendila con ironia.

Scorpione
Magnetica ma sospettosa. Una combinazione sempre interessante.

Sagittario
Hai bisogno di libertà come altri hanno bisogno del caffè.

Capricorno
Troppa serietà. Oggi prova a ridere un po’ di più.

Acquario
Sei creativa ma leggermente scollegata dalla realtà.

Pesci
Romanticismo altissimo. Attenta solo alle illusioni.

Frase del giorno:
“Le persone coerenti esistono. Solo che spesso abitano lontano.”

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Cristina Lamia
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