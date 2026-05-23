Oroscopo di oggi 24/05

♈ Ariete
Hai voglia di fare, decidere, muovere tutto. Peccato che il mondo sembri andare a rallentatore. Cerca di non mordere metaforicamente nessuno.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità e tranquillità. Oggi concediti qualcosa che ti faccia stare bene senza sensi di colpa.
♊ Gemelli
Oggi sei brillante ma dispersiva. Inizi mille cose e probabilmente ne finisci due. Però con grande entusiasmo.
♋ Cancro
Hai bisogno di sentirti capita. Il problema è che spesso pretendi telepatia dagli altri.
♌ Leone
Hai fascino da vendere ma anche poca voglia di tollerare critiche. Oggi ignora chi non sa apprezzarti.
♍ Vergine
Hai già notato tutti gli errori degli altri entro le 9 del mattino. Impressionante, ma rilassati.
♎ Bilancia
Giornata un po’ confusa. Cuore e cervello sembrano parlare lingue diverse.
♏ Scorpione
Qualcosa non ti convince e probabilmente hai ragione. Però non fare l’interrogatorio stile poliziesco.
♐ Sagittario
Hai bisogno di leggerezza. Evita discussioni pesanti o persone drammatiche.
♑ Capricorno
Oggi qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente. Sì, capita anche ai più diffidenti.
♒ Acquario
Hai intuizioni originali ma difficili da spiegare. Porta pazienza con gli umani.
♓ Pesci
Sensibile e dolce, ma oggi evita nostalgie inutili.
Frase del giorno:
“L’esperienza insegna. Peccato che spesso faccia pagare lezioni costosissime.”