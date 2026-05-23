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Oroscopo di oggi 24/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Hai voglia di fare, decidere, muovere tutto. Peccato che il mondo sembri andare a rallentatore. Cerca di non mordere metaforicamente nessuno.

Toro
Hai bisogno di stabilità e tranquillità. Oggi concediti qualcosa che ti faccia stare bene senza sensi di colpa.

Gemelli
Oggi sei brillante ma dispersiva. Inizi mille cose e probabilmente ne finisci due. Però con grande entusiasmo.

Cancro
Hai bisogno di sentirti capita. Il problema è che spesso pretendi telepatia dagli altri.

Leone
Hai fascino da vendere ma anche poca voglia di tollerare critiche. Oggi ignora chi non sa apprezzarti.

Vergine
Hai già notato tutti gli errori degli altri entro le 9 del mattino. Impressionante, ma rilassati.

Bilancia
Giornata un po’ confusa. Cuore e cervello sembrano parlare lingue diverse.

Scorpione
Qualcosa non ti convince e probabilmente hai ragione. Però non fare l’interrogatorio stile poliziesco.

Sagittario
Hai bisogno di leggerezza. Evita discussioni pesanti o persone drammatiche.

Capricorno
Oggi qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente. Sì, capita anche ai più diffidenti.

Acquario
Hai intuizioni originali ma difficili da spiegare. Porta pazienza con gli umani.

Pesci
Sensibile e dolce, ma oggi evita nostalgie inutili.

Frase del giorno:
“L’esperienza insegna. Peccato che spesso faccia pagare lezioni costosissime.”

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Cristina Lamia
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