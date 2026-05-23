Oroscopo di oggi 24/05

♈ Ariete

Hai voglia di fare, decidere, muovere tutto. Peccato che il mondo sembri andare a rallentatore. Cerca di non mordere metaforicamente nessuno.

♉ Toro

Hai bisogno di stabilità e tranquillità. Oggi concediti qualcosa che ti faccia stare bene senza sensi di colpa.

♊ Gemelli

Oggi sei brillante ma dispersiva. Inizi mille cose e probabilmente ne finisci due. Però con grande entusiasmo.

♋ Cancro

Hai bisogno di sentirti capita. Il problema è che spesso pretendi telepatia dagli altri.

♌ Leone

Hai fascino da vendere ma anche poca voglia di tollerare critiche. Oggi ignora chi non sa apprezzarti.

♍ Vergine

Hai già notato tutti gli errori degli altri entro le 9 del mattino. Impressionante, ma rilassati.

♎ Bilancia

Giornata un po’ confusa. Cuore e cervello sembrano parlare lingue diverse.

♏ Scorpione

Qualcosa non ti convince e probabilmente hai ragione. Però non fare l’interrogatorio stile poliziesco.

♐ Sagittario

Hai bisogno di leggerezza. Evita discussioni pesanti o persone drammatiche.

♑ Capricorno

Oggi qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente. Sì, capita anche ai più diffidenti.

♒ Acquario

Hai intuizioni originali ma difficili da spiegare. Porta pazienza con gli umani.

♓ Pesci

Sensibile e dolce, ma oggi evita nostalgie inutili.