Oroscopo di oggi 23/05

♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai una soglia di pazienza così sottile che potrebbe rompersi pure salutando qualcuno. Evita discussioni inutili: non tutte meritano il tuo fuoco interiore.
♉ Toro
Hai bisogno di serenità, ma qualcuno oggi potrebbe metterti alla prova con richieste assurde o drammi non richiesti. Ricorda: non sei un centro assistenza emotiva.
♊ Gemelli
Oggi hai il dono della parola… e pure dell’esagerazione. Attenzione a non promettere la luna se già fatichi a trovare le chiavi di casa.
♋ Cancro
Sei più sensibile del solito. Quel messaggio freddo o quel silenzio improvviso potrebbero infastidirti parecchio. Respira: non tutto è una dichiarazione di guerra emotiva.
♌ Leone
Vuoi attenzioni e forse anche un po’ di venerazione collettiva. Qualcuno potrebbe però non capire il tuo valore. Succede, purtroppo esistono persone distratte.
♍ Vergine
Hai voglia di sistemare ogni dettaglio del pianeta. Ma oggi prova un gesto rivoluzionario: lasciare qualcosa com’è senza intervenire.
♎ Bilancia
Indecisione cosmica. Oggi cambi idea più volte del meteo di primavera. Cerca almeno di scegliere cosa mangiare senza una crisi esistenziale.
♏ Scorpione
Hai intuizioni fortissime, ma attenzione a non leggere significati nascosti anche in un semplice “ok”.
♐ Sagittario
Hai voglia di evasione. Routine e persone pesanti oggi ti sembrano punizioni medievali.
♑ Capricorno
Troppi pensieri pratici. Oggi ricordati che ogni tanto puoi anche vivere senza sentirti in colpa.
♒ Acquario
Hai idee brillanti ma un po’ incomprensibili per il resto del pianeta.
♓ Pesci
Romantica, intuitiva e leggermente persa nei pensieri. Occhio a non idealizzare troppo qualcuno.
Frase del giorno:
“Ci sono persone che danno energia. Altre sembrano funzionare a sottrazione.”