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Oroscopo di oggi 22/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Oggi hai zero voglia di sopportare sciocchezze. Cerca però di non diventare il temporale umano della giornata.

Toro
Hai bisogno di concretezza. Le persone ambigue oggi ti irritano profondamente.

Gemelli
Hai fascino e parlantina. Attenzione però a non promettere più di quanto puoi mantenere.

Cancro
Sensibile sì, fragile no. Oggi potresti sorprenderti per quanto sei forte.

Leone
Hai bisogno di attenzioni ma oggi qualcuno potrebbe sfidare il tuo orgoglio.

Vergine
Hai già individuato tutti gli errori degli altri. Brava. Ora prova a rilassarti.

Bilancia
Sei in cerca di armonia ma oggi la confusione sembra inseguirti.

Scorpione
Intuito altissimo. Fidati delle sensazioni ma non delle ossessioni.

Sagittario
Hai bisogno di libertà e aria nuova. Routine? No grazie.

Capricorno
Oggi potresti finalmente rallentare un po’. Il mondo non crollerà.

Acquario
Creatività fortissima. Idee strane ma potenzialmente geniali.

Pesci
Romantica ma distratta. Attenta a non vivere troppo nel mondo delle fantasie.

Frase del giorno:
“Essere adulti significa fingere di sapere cosa si sta facendo.”

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Cristina Lamia
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