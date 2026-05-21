Oroscopo di oggi 22/05

♈ Ariete
Oggi hai zero voglia di sopportare sciocchezze. Cerca però di non diventare il temporale umano della giornata.
♉ Toro
Hai bisogno di concretezza. Le persone ambigue oggi ti irritano profondamente.
♊ Gemelli
Hai fascino e parlantina. Attenzione però a non promettere più di quanto puoi mantenere.
♋ Cancro
Sensibile sì, fragile no. Oggi potresti sorprenderti per quanto sei forte.
♌ Leone
Hai bisogno di attenzioni ma oggi qualcuno potrebbe sfidare il tuo orgoglio.
♍ Vergine
Hai già individuato tutti gli errori degli altri. Brava. Ora prova a rilassarti.
♎ Bilancia
Sei in cerca di armonia ma oggi la confusione sembra inseguirti.
♏ Scorpione
Intuito altissimo. Fidati delle sensazioni ma non delle ossessioni.
♐ Sagittario
Hai bisogno di libertà e aria nuova. Routine? No grazie.
♑ Capricorno
Oggi potresti finalmente rallentare un po’. Il mondo non crollerà.
♒ Acquario
Creatività fortissima. Idee strane ma potenzialmente geniali.
♓ Pesci
Romantica ma distratta. Attenta a non vivere troppo nel mondo delle fantasie.
Frase del giorno:
“Essere adulti significa fingere di sapere cosa si sta facendo.”