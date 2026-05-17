Governo Meloni: altro che investimenti. La sanità che spaventa le famiglie italiane

C’è un rumore che non finisce quasi mai nei talk show. Non fa audience come una rissa politica, non diventa slogan da campagna elettorale e non si presta alle dirette social con il sorriso di ordinanza. È il rumore di chi, in silenzio, assiste un padre con Alzheimer che non riconosce più il volto dei figli. Di una madre che gira nel letto il proprio figlio tetraplegico per evitare piaghe dolorose. Di un marito anziano che conta le medicine sul tavolo della cucina mentre aspetta una visita specialistica rimandata di mesi.

L’Italia reale, quella che si ammala, sembra sempre più lontana dalla narrazione rassicurante di una politica che continua a parlare di “investimenti record” nella sanità. Perché fuori dalle conferenze stampa e dai numeri sbandierati, resta una domanda semplice, quasi brutale: se una famiglia si trova davanti alla malattia grave, lo Stato è ancora davvero al suo fianco?

Una vicenda recente racconta molto bene la paura di migliaia di famiglie italiane. Ed è importante raccontarla senza slogan, senza fake news, ma con la forza dei fatti.

Nel 2025 è esistito davvero un emendamento della senatrice leghista Maria Cristina Cantù, inserito nel DDL 1241, che secondo numerose associazioni del settore avrebbe rischiato di cambiare radicalmente l’equilibrio dell’assistenza ai malati più fragili. L’emendamento puntava a restringere la copertura del Servizio Sanitario Nazionale alle sole prestazioni considerate “strettamente sanitarie”, distinguendole dalla parte socio-assistenziale nelle RSA e nell’assistenza ad alta complessità.

Tradotto nella vita concreta, significa entrare in un territorio che spaventa. Perché quando si parla di persone affette da Alzheimer, disabilità gravissime, patologie neurodegenerative o non autosufficienza totale, il confine tra “cura sanitaria” e “assistenza” è spesso inesistente. Lavare una persona immobilizzata, aiutarla a mangiare, mobilizzarla, assisterla ogni ora del giorno non è un lusso accessorio. È sopravvivenza. È dignità umana.

Ed è proprio questo che ha fatto scattare l’allarme.

Molte associazioni di familiari, realtà che si occupano di disabilità, organizzazioni per la tutela dei pazienti e rappresentanze del mondo sociosanitario hanno denunciato il rischio concreto di scaricare costi enormi sulle famiglie. La paura era chiara: separare rigidamente il sanitario dal socio-assistenziale avrebbe potuto trasformarsi, nei fatti, in una gigantesca privatizzazione del dolore. Con figli costretti a indebitarsi, pensionati travolti dalle rette delle RSA, famiglie già distrutte psicologicamente chiamate anche a sostenere economicamente ciò che fino a oggi rientrava nel sistema pubblico.

Qui serve onestà intellettuale. Perché raccontare la verità significa dire tutto, anche quando non coincide con la rabbia del momento.

Quell’emendamento contestato, infatti, è stato poi fermato e bocciato in Commissione dopo una forte mobilitazione di associazioni, opposizioni e parte del mondo sanitario. Dire oggi che “il governo Meloni ha approvato il pagamento delle cure ai malati gravissimi” sarebbe dunque scorretto e facilmente contestabile.

Ma sarebbe altrettanto ingenuo far finta che nulla sia accaduto.

Perché la domanda politica resta enorme come una montagna: se un’idea del genere è arrivata fino al Parlamento, se qualcuno ha davvero tentato di ridefinire cosa è pubblico e cosa rischia di diventare a carico delle famiglie, quale visione della sanità sta emergendo?

Ed è qui che la parola “investimenti” inizia a suonare stonata.

Le famiglie italiane non giudicano la sanità dai comunicati stampa. La giudicano quando chiamano per una visita oncologica e ricevono un appuntamento dopo mesi. La giudicano quando nei pronto soccorso ci sono medici allo stremo. Quando un anziano rinuncia a curarsi perché il privato costa troppo ma il pubblico arriva troppo tardi. Quando l’assistenza domiciliare sembra un privilegio e non un diritto.

Chi vive il dramma della malattia grave non ha bisogno di propaganda. Ha bisogno di sapere che, se il proprio mondo crolla, lo Stato non sparirà proprio nel momento peggiore.

Perché una società si misura da come protegge i più fragili. E quando anche solo si sfiora l’idea che il peso della non autosufficienza possa ricadere sulle spalle di famiglie già devastate dalla sofferenza, il problema non è tecnico, burocratico o ideologico.

Diventa umano.

E forse è proprio qui che si apre la vera ferita del dibattito sulla sanità italiana: non la paura di ciò che è già stato fatto, ma la paura di ciò che qualcuno, almeno una volta, ha pensato fosse accettabile tentare.