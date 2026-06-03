Bruciore di stomaco e reflusso gastroesofageo: quando non è solo una semplice acidità

Quel fastidioso bruciore che sale dallo stomaco verso il petto è un disturbo che molte persone hanno provato almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi si tratta di episodi occasionali, ma quando il problema si presenta frequentemente potrebbe essere il segnale di una condizione più complessa chiamata malattia da reflusso gastroesofageo, conosciuta anche con l’acronimo GERD.

Il reflusso gastroesofageo si verifica quando i contenuti acidi dello stomaco risalgono nell’esofago, irritandone le pareti. Questo fenomeno può provocare una sensazione di bruciore dietro lo sterno, comunemente chiamata “acidità di stomaco” o “bruciore di stomaco”.

Sebbene colpisca soprattutto gli adulti, il reflusso può manifestarsi anche nei bambini e nei neonati. Alcuni fattori possono favorire la comparsa dei sintomi, tra cui pasti abbondanti, consumo di determinati alimenti, gravidanza e l’abitudine di coricarsi subito dopo aver mangiato.

I sintomi non si limitano però al classico bruciore. In alcuni casi possono comparire tosse persistente, abbassamento della voce, raucedine, mal di gola ricorrente, fastidi all’orecchio o problemi ai seni nasali. Quando il disturbo viene trascurato per lungo tempo, l’irritazione cronica dell’esofago può provocare complicazioni più serie.

È importante sapere che un episodio occasionale di bruciore non significa necessariamente soffrire di reflusso gastroesofageo. Tuttavia, se i sintomi si presentano più volte alla settimana, è consigliabile parlarne con il proprio medico per una valutazione approfondita.

Tra i fattori che possono aumentare il rischio di reflusso figurano il sovrappeso, la gravidanza, l’aumento della pressione addominale e alcune abitudini alimentari scorrette. Anche il funzionamento non ottimale della valvola che separa stomaco ed esofago può favorire la risalita degli acidi gastrici.

Fortunatamente esistono diverse strategie per gestire il problema. Spesso il primo passo consiste nel modificare alcune abitudini quotidiane.

Una dieta equilibrata può contribuire a ridurre i sintomi. Molte persone trovano beneficio limitando caffè, bevande gassate, alcolici e altri alimenti che possono favorire il reflusso. È inoltre consigliabile evitare pasti troppo abbondanti nelle ore serali e non coricarsi subito dopo aver mangiato.

Un altro accorgimento semplice consiste nel tenere leggermente sollevata la testa del letto durante il sonno. Questa posizione può aiutare a contrastare la risalita dei succhi gastrici durante la notte.

Quando i cambiamenti nello stile di vita non sono sufficienti, il medico può valutare l’impiego di farmaci specifici in grado di ridurre la produzione di acido gastrico o neutralizzarne l’azione.

Nei casi più complessi, soprattutto quando le terapie conservative non producono risultati soddisfacenti, possono essere presi in considerazione interventi chirurgici mirati a rafforzare il meccanismo che impedisce il reflusso.

Prendersi cura della propria alimentazione, mantenere un peso adeguato e prestare attenzione ai segnali del corpo rappresentano spesso le prime e più importanti armi per tenere sotto controllo questo disturbo molto diffuso.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno esclusivamente finalità divulgative e informative. Non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o le indicazioni di un medico o di altri professionisti sanitari qualificati. In presenza di sintomi persistenti o dubbi sulla propria salute è sempre consigliabile consultare uno specialista.