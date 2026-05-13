Hantavirus, il mistero si allarga: sette casi in Brasile mentre il mondo guarda alla nave infetta

Mentre l’attenzione mondiale continua a concentrarsi sul focolaio di Andes hantavirus emerso a bordo della nave MV Hondius, in Brasile si registrano nuovi casi di hantavirus che stanno alimentando dubbi, paure e una valanga di informazioni spesso confuse. Ma cosa sta succedendo davvero? Esiste un collegamento tra il misterioso contagio della nave e le infezioni segnalate nel più grande Paese del Sud America? La risposta delle autorità sanitarie brasiliane, almeno per ora, è chiara: no.

La prima precisazione da fare riguarda proprio i numeri. In molti hanno parlato di “due casi in Brasile”, ma la realtà appare più complessa. I due casi riguardano infatti soltanto lo stato del Paraná, mentre il quadro sanitario nazionale racconta una storia più ampia: almeno sette casi confermati di hantavirus risultano registrati in Brasile nel 2026, distribuiti in diversi stati del Paese, con almeno due decessi già segnalati.

Nel sud del Brasile, nello stato del Paraná, le autorità sanitarie hanno confermato due infezioni: una nel comune di Pérola d’Oeste e una a Ponta Grossa. Parallelamente, altri casi sospetti sono stati sottoposti a verifica epidemiologica, mentre diversi pazienti inizialmente monitorati sono stati esclusi dopo gli esami di laboratorio. Proprio il Paraná è diventato il centro della discussione pubblica, perché le notizie sui “due casi” hanno iniziato a circolare rapidamente sui media e sui social, generando il timore di una possibile espansione del focolaio internazionale.

Ma i tecnici del settore sanitario hanno subito cercato di spegnere gli allarmismi. Secondo le autorità locali, non esiste alcuna relazione epidemiologica tra questi contagi e la nave infetta che nei giorni scorsi ha fatto scattare monitoraggi internazionali e misure di sorveglianza straordinaria.

Anche nel Rio Grande do Sul, altro stato del sud brasiliano, risultano registrati casi di hantavirus nel corso del 2026. Qui si parla di almeno due infezioni confermate, una delle quali avrebbe avuto conseguenze fatali. Le persone coinvolte vivevano in aree rurali dei comuni di Paulo Bento e Antônio Prado, territori dove il rapporto quotidiano con campagne, magazzini agricoli e ambienti frequentati da roditori aumenta il rischio di esposizione al virus.

Un altro episodio particolarmente delicato è stato registrato nello stato di Minas Gerais, dove è stata confermata la prima morte per hantavirus del 2026 in Brasile. La vittima era un uomo di 46 anni residente nella città di Carmo do Paranaíba, una zona fortemente agricola. Secondo le prime ricostruzioni sanitarie, l’uomo avrebbe avuto contatti indiretti con ambienti potenzialmente contaminati da roditori selvatici.

Il dato più importante, però, non riguarda soltanto il numero dei casi, ma la natura del virus coinvolto.

Il focolaio internazionale che ha fatto esplodere la preoccupazione globale è legato al cosiddetto Andes hantavirus, una variante rara e particolarmente osservata dagli epidemiologi perché, a differenza della maggior parte degli hantavirus conosciuti, può in casi eccezionali trasmettersi anche da persona a persona. È proprio questa anomalia ad aver reso così inquietante il caso della nave, alimentando controlli sanitari in diversi Paesi.

In Brasile, invece, il quadro appare differente. Le autorità sanitarie sostengono che i casi registrati nel Paese sarebbero riconducibili ai tradizionali hantavirus silvestri, virus già presenti in alcune regioni rurali brasiliane e normalmente trasmessi attraverso il contatto con urine, saliva o feci di roditori infetti, spesso disperse nell’aria sotto forma di particelle invisibili durante la pulizia di ambienti chiusi, depositi, stalle, fienili o luoghi polverosi.

In altre parole, secondo le ricostruzioni ufficiali, il Brasile non starebbe vivendo una propagazione del virus della nave, ma episodi locali di una malattia purtroppo già nota da tempo.

E qui emerge una realtà spesso poco raccontata fuori dal Sud America: l’hantavirus in Brasile non è una novità. Ogni anno vengono registrati casi sporadici, soprattutto nelle regioni meridionali e agricole del Paese, dove il contatto tra esseri umani e roditori selvatici resta più frequente. Le oscillazioni annuali dipendono da numerosi fattori: clima, disponibilità di cibo per i roditori, cambiamenti ambientali, attività agricole e condizioni meteorologiche.

Questo non significa che il rischio debba essere sottovalutato. L’hantavirus resta una malattia potenzialmente molto grave. I primi sintomi possono sembrare quasi banali: febbre alta, forti dolori muscolari, mal di testa, nausea, stanchezza intensa. Ma in alcuni casi il quadro clinico peggiora rapidamente, trasformandosi in una grave sindrome cardiopolmonare, con difficoltà respiratorie severe che possono portare anche alla morte in tempi relativamente brevi.

Per questo motivo, le autorità brasiliane hanno intensificato le campagne informative nelle aree rurali, invitando la popolazione a utilizzare mascherine, guanti e particolari precauzioni durante la pulizia di depositi agricoli, soffitte e ambienti potenzialmente contaminati dalla presenza di roditori.

Insomma, il punto fermo oggi sembra essere uno: in Brasile non ci sono soltanto due casi, ma almeno sette infezioni confermate nel 2026. Tuttavia, allo stato attuale delle indagini sanitarie, non emergono prove di un legame con la nave infetta o con il focolaio internazionale dell’Andes hantavirus.

E forse è proprio questa la parte più inquietante della storia: mentre il mondo guarda con paura alla nave della misteriosa epidemia, il Brasile ricorda che certi virus non hanno bisogno di arrivare da lontano. A volte sono già lì, silenziosi, nascosti tra le pieghe della quotidianità, nei campi, nella polvere, nei luoghi che sembrano più innocui.