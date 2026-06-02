Intelligenza artificiale e medicina: gli specialisti avvertono, “non perdiamo il rapporto con i pazienti”

L’intelligenza artificiale promette diagnosi più rapide, interventi più precisi e una gestione sempre più efficiente della sanità. Ma c’è una domanda che molti medici iniziano a porsi: cosa rischia di andare perduto mentre la tecnologia accelera?

È stata questa una delle riflessioni emerse dal Congresso nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, che si è svolto a Roma e ha riunito centinaia di specialisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra robotica, strumenti diagnostici di ultima generazione e sistemi basati sull’intelligenza artificiale, il dibattito non si è concentrato soltanto sulle opportunità offerte dall’innovazione. Al centro dell’attenzione è finita soprattutto la relazione tra medico e paziente, considerata ancora oggi un elemento insostituibile del percorso di cura.

Secondo gli specialisti, la crescente pressione verso prestazioni più veloci e processi sempre più automatizzati rischia di comprimere il tempo dedicato all’ascolto e all’osservazione clinica. Un aspetto che, nonostante i progressi tecnologici, continua a rappresentare uno dei pilastri della medicina.

L’otorinolaringoiatria è una disciplina che ogni anno in Italia registra oltre 200 mila ricoveri, circa 225 mila interventi chirurgici e milioni di visite ambulatoriali. Numeri che testimoniano il peso di una specialità spesso poco visibile nel dibattito pubblico, ma centrale per la salute di milioni di cittadini.

Durante il congresso si è parlato anche di alcune delle patologie più diffuse e sottovalutate. Dall’apnea ostruttiva del sonno alle vertigini, fino alla poliposi nasale cronica, molte condizioni continuano a essere diagnosticate in ritardo, con conseguenze importanti sulla qualità della vita dei pazienti.

Non sono mancati approfondimenti sul rapporto tra ambiente e salute, con particolare attenzione agli effetti degli inquinanti emergenti e al ruolo del sistema immunitario nei processi infiammatori e oncologici.

Sul fronte della formazione, gli specialisti hanno evidenziato una sfida destinata a diventare sempre più importante: preparare le nuove generazioni di medici a utilizzare strumenti tecnologici avanzati senza perdere la capacità di interpretare i bisogni delle persone.

La conclusione condivisa da molti partecipanti è chiara. L’intelligenza artificiale potrà aiutare la medicina a diventare più efficiente, ma non potrà sostituire il giudizio clinico, l’esperienza maturata sul campo e soprattutto il rapporto umano che si crea tra medico e paziente.

In un’epoca in cui gli algoritmi sembrano offrire risposte immediate a ogni problema, la vera sfida potrebbe essere proprio quella di non dimenticare che la cura nasce ancora dall’incontro tra due persone.