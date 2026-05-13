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Oroscopo di oggi 13/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
2 min.read

Ariete
Cara Ariete, oggi hai la delicatezza di un cinghiale in una cristalleria. Prima di rispondere male, conta fino a dieci. O almeno fino a tre, che già sarebbe un miracolo. In amore smetti di voler comandare pure le nuvole.

Toro
Hai voglia di pace, silenzio e cibo buono. Peccato che il mondo sembri aver organizzato un festival del nervosismo proprio intorno a te. Concediti qualcosa di bello: anche una carbonara può essere terapia.

Gemelli
Oggi cambi idea più velocemente delle previsioni meteo. Al mattino vuoi rivoluzionare la vita, nel pomeriggio il divano diventa la tua religione. In amore: meno parole, più fatti. Sì, proprio tu che parli sempre.

Cancro
Ti senti un po’ luna piena emotiva: tutto ti tocca, tutto ti attraversa. Ma attenzione a non trasformare un messaggio visualizzato in un romanzo tragico da premio Oscar.

Leone
Oggi vorresti applausi anche solo per essere uscita di casa. E in effetti un po’ li meriteresti. Fascino alto, pazienza bassa: evita discussioni con chi non capisce il tuo immenso genio.

Vergine
Hai controllato tutto. Due volte. Forse tre. Cara Vergine, rilassati: il mondo non cadrà se qualcuno piega male un asciugamano. In amore prova a non correggere tutti. Nessuno vuole una revisora fiscale sentimentale.

Bilancia
Sei indecisa pure su cosa essere indecisa. Cuore e cervello litigano come due coinquilini che non pagano l’affitto emotivo. Oggi scegli ciò che ti fa stare bene, non ciò che piace agli altri.

Scorpione
Hai il radar acceso e percepisci tutto: bugie, tensioni, drammi e pure chi ti guarda storto da trenta metri. Va bene essere intuitiva, ma non trasformarti in detective privato senza stipendio.

Sagittario
La tua voglia di libertà oggi sfiora l’illegalità morale. Hai bisogno d’aria, novità e meno persone pesanti. Se qualcuno prova a limitarti, potresti sparire come una connessione Wi-Fi in montagna.

Capricorno
Stai lavorando anche mentalmente su cose che gli altri nemmeno capiscono. Però ricordati che vivere non è solo produrre, organizzare e pianificare il funerale delle emozioni. Concediti una tregua.

Acquario
Hai idee geniali, strane e forse leggermente folli. Il problema è spiegarle agli altri senza sembrare arrivata da un’altra galassia. In amore meno teoria, più presenza.

Pesci
Oggi sei poetica, romantica e un tantino dispersa. Potresti dimenticare qualcosa importante mentre fantastichi su una vita alternativa in riva al mare. Tieni i piedi per terra. Almeno uno.

La frase del giorno: “La vita è breve: non sprecarla discutendo con chi scrive ‘qual’è’ con l’apostrofo.”

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Cristina Lamia
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