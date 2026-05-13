Oroscopo di oggi 13/05

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai la delicatezza di un cinghiale in una cristalleria. Prima di rispondere male, conta fino a dieci. O almeno fino a tre, che già sarebbe un miracolo. In amore smetti di voler comandare pure le nuvole.

♉ Toro

Hai voglia di pace, silenzio e cibo buono. Peccato che il mondo sembri aver organizzato un festival del nervosismo proprio intorno a te. Concediti qualcosa di bello: anche una carbonara può essere terapia.

♊ Gemelli

Oggi cambi idea più velocemente delle previsioni meteo. Al mattino vuoi rivoluzionare la vita, nel pomeriggio il divano diventa la tua religione. In amore: meno parole, più fatti. Sì, proprio tu che parli sempre.

♋ Cancro

Ti senti un po’ luna piena emotiva: tutto ti tocca, tutto ti attraversa. Ma attenzione a non trasformare un messaggio visualizzato in un romanzo tragico da premio Oscar.

♌ Leone

Oggi vorresti applausi anche solo per essere uscita di casa. E in effetti un po’ li meriteresti. Fascino alto, pazienza bassa: evita discussioni con chi non capisce il tuo immenso genio.

♍ Vergine

Hai controllato tutto. Due volte. Forse tre. Cara Vergine, rilassati: il mondo non cadrà se qualcuno piega male un asciugamano. In amore prova a non correggere tutti. Nessuno vuole una revisora fiscale sentimentale.

♎ Bilancia

Sei indecisa pure su cosa essere indecisa. Cuore e cervello litigano come due coinquilini che non pagano l’affitto emotivo. Oggi scegli ciò che ti fa stare bene, non ciò che piace agli altri.

♏ Scorpione

Hai il radar acceso e percepisci tutto: bugie, tensioni, drammi e pure chi ti guarda storto da trenta metri. Va bene essere intuitiva, ma non trasformarti in detective privato senza stipendio.

♐ Sagittario

La tua voglia di libertà oggi sfiora l’illegalità morale. Hai bisogno d’aria, novità e meno persone pesanti. Se qualcuno prova a limitarti, potresti sparire come una connessione Wi-Fi in montagna.

♑ Capricorno

Stai lavorando anche mentalmente su cose che gli altri nemmeno capiscono. Però ricordati che vivere non è solo produrre, organizzare e pianificare il funerale delle emozioni. Concediti una tregua.

♒ Acquario

Hai idee geniali, strane e forse leggermente folli. Il problema è spiegarle agli altri senza sembrare arrivata da un’altra galassia. In amore meno teoria, più presenza.

♓ Pesci

Oggi sei poetica, romantica e un tantino dispersa. Potresti dimenticare qualcosa importante mentre fantastichi su una vita alternativa in riva al mare. Tieni i piedi per terra. Almeno uno.