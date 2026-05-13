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Oroscopo di oggi 14/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

Ariete
Cara Ariete, oggi hai energia da locomotiva ma diplomazia da litigio al supermercato per l’ultima confezione di mozzarella. Prima di rispondere impulsivamente, chiediti: “Vale davvero la mia pressione alta?”

Toro
Hai bisogno di tranquillità, buon cibo e persone che non parlino troppo. Il problema? L’universo oggi sembra averti prenotato una giornata piena di gente confusa. Difendi il tuo equilibrio come difenderesti l’ultimo dolce in frigo.

Gemelli
Hai più personalità attive oggi di una chat con cinquanta notifiche. Una parte di te vuole fare ordine nella vita, l’altra vuole ignorare tutto e andare a prendere un aperitivo. Vince quella più rumorosa.

Cancro
Emotivamente oggi sei una serie tv drammatica in otto stagioni. Cerca però di non interpretare ogni silenzio come una tragedia greca. Magari quella persona è solo distratta. O sta dormendo.

Leone
Vuoi attenzioni e, diciamolo, anche un po’ di adorazione pubblica. E forse te la meriti pure. Fascino alto, pazienza quasi illegale. Se qualcuno ti provoca, ricorda: non tutti possono capire una regina.

Vergine
Hai già organizzato mentalmente la giornata di tutti, pure di chi non te l’ha chiesto. Oggi prova un esperimento rivoluzionario: lasciare andare qualcosa senza controllarla tre volte. Sì, sopravviverai.

Bilancia
Sei indecisa persino sulla pizza. Cuore e cervello stanno facendo una riunione infinita senza arrivare a una conclusione. Oggi scegli ciò che ti alleggerisce la vita, non ciò che sembra perfetto su carta.

Scorpione
Hai l’intuito acceso come una sirena d’allarme: percepisci tensioni, bugie e persone ambigue a chilometri. Attenzione però a non interrogare tutti come in una serie crime. Respira. Forse non è un complotto.

Sagittario
Hai voglia di scappare da qualcosa. O da qualcuno. O da tutto, direttamente. Giornata ideale per cambiare aria, fare qualcosa di spontaneo e ignorare chi ti prosciuga entusiasmo come un caricabatterie difettoso.

Capricorno
Lavori, organizzi, pianifichi… ma il cuore? Oggi prova a ricordarti che la vita non è solo una lista infinita di cose da fare. Concediti qualcosa di inutile ma felice.

Acquario
Hai idee brillanti ma spiegate da te sembrano messaggi arrivati da una civiltà extraterrestre. Oggi qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente. In amore meno teoria e meno esperimenti sociali.

Pesci
Sei romantica, sensibile e leggermente dispersa come una poesia dimenticata sul tavolo. Attenzione alle distrazioni: potresti dimenticare qualcosa di importante mentre immagini una vita alternativa in riva al mare.

La frase del giorno:
“Crescere è capire che a volte il problema non sei tu. Sono proprio gli altri. Tantissimi altri.”

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Cristina Lamia
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