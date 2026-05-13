Oroscopo di oggi 14/05

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai energia da locomotiva ma diplomazia da litigio al supermercato per l’ultima confezione di mozzarella. Prima di rispondere impulsivamente, chiediti: “Vale davvero la mia pressione alta?”

♉ Toro

Hai bisogno di tranquillità, buon cibo e persone che non parlino troppo. Il problema? L’universo oggi sembra averti prenotato una giornata piena di gente confusa. Difendi il tuo equilibrio come difenderesti l’ultimo dolce in frigo.

♊ Gemelli

Hai più personalità attive oggi di una chat con cinquanta notifiche. Una parte di te vuole fare ordine nella vita, l’altra vuole ignorare tutto e andare a prendere un aperitivo. Vince quella più rumorosa.

♋ Cancro

Emotivamente oggi sei una serie tv drammatica in otto stagioni. Cerca però di non interpretare ogni silenzio come una tragedia greca. Magari quella persona è solo distratta. O sta dormendo.

♌ Leone

Vuoi attenzioni e, diciamolo, anche un po’ di adorazione pubblica. E forse te la meriti pure. Fascino alto, pazienza quasi illegale. Se qualcuno ti provoca, ricorda: non tutti possono capire una regina.

♍ Vergine

Hai già organizzato mentalmente la giornata di tutti, pure di chi non te l’ha chiesto. Oggi prova un esperimento rivoluzionario: lasciare andare qualcosa senza controllarla tre volte. Sì, sopravviverai.

♎ Bilancia

Sei indecisa persino sulla pizza. Cuore e cervello stanno facendo una riunione infinita senza arrivare a una conclusione. Oggi scegli ciò che ti alleggerisce la vita, non ciò che sembra perfetto su carta.

♏ Scorpione

Hai l’intuito acceso come una sirena d’allarme: percepisci tensioni, bugie e persone ambigue a chilometri. Attenzione però a non interrogare tutti come in una serie crime. Respira. Forse non è un complotto.

♐ Sagittario

Hai voglia di scappare da qualcosa. O da qualcuno. O da tutto, direttamente. Giornata ideale per cambiare aria, fare qualcosa di spontaneo e ignorare chi ti prosciuga entusiasmo come un caricabatterie difettoso.

♑ Capricorno

Lavori, organizzi, pianifichi… ma il cuore? Oggi prova a ricordarti che la vita non è solo una lista infinita di cose da fare. Concediti qualcosa di inutile ma felice.

♒ Acquario

Hai idee brillanti ma spiegate da te sembrano messaggi arrivati da una civiltà extraterrestre. Oggi qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente. In amore meno teoria e meno esperimenti sociali.

♓ Pesci

Sei romantica, sensibile e leggermente dispersa come una poesia dimenticata sul tavolo. Attenzione alle distrazioni: potresti dimenticare qualcosa di importante mentre immagini una vita alternativa in riva al mare.