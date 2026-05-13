Rio Torto ad Alfedena, la passeggiata segreta dove il paese incontra l’acqua

Ci sono luoghi che si mostrano subito, quasi con orgoglio. E poi ce ne sono altri che sembrano custodire sé stessi, come un segreto raccontato solo a chi ha voglia di rallentare davvero. Ad Alfedena, la passeggiata fluviale del Rio Torto appartiene a questa seconda categoria.

Chi non la conosce potrebbe immaginare il solito percorso naturalistico. E invece basta imboccare la passerella per capire che qui c’è qualcosa di diverso. Qualcosa che sorprende.

Il cammino si insinua tra pareti rocciose, archi in pietra e vegetazione che sembra voler riprendersi ogni spazio. L’acqua scorre sotto, viva, presente, incessante. Il rumore del Rio Torto accompagna ogni passo come una colonna sonora naturale che finisce quasi per coprire i pensieri.

In alcuni tratti si ha persino la sensazione di entrare in un luogo sospeso, quasi nascosto agli occhi frettolosi. Le rocce stringono il percorso, gli alberi si piegano verso il torrente, il verde si aggrappa alle pareti creando un’atmosfera che ha qualcosa di antico, quasi selvatico. Eppure tutto questo si trova lì, ad Alfedena, a pochi passi dalla quotidianità del paese.

Forse è proprio questo il fascino del Rio Torto: non cerca di stupire. Lo fa e basta.

Per me questa passeggiata è un luogo del cuore. Mi piace percorrere il percorso per una semplice camminata, ritrovare un po’ di silenzio, per respirare lontano dalla fretta ed anche nei momenti in cui ha bisogno di mettere ordine nei pensieri.

Perché ci sono posti che sembrano fatti apposta per ricordarci una cosa semplice: non sempre bisogna andare lontano per trovare bellezza, e forse il Rio Torto racconta anche qualcosa di più profondo su Alfedena. Racconta un paese che ancora conserva angoli autentici, dove natura e memoria convivono senza clamore. Dove il tempo sembra rallentare abbastanza da permettere ancora una cosa rara: ascoltare il suono dell’acqua e sentirsi, per qualche minuto, parte del paesaggio.

Casa dei Pazzi Montanari, un rifugio di serenità nel cuore di Alfedena

A pochi passi dalla passeggiata fluviale del Rio Torto e accanto alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Casa dei Pazzi Montanari è uno di quei luoghi che sembrano nati per accogliere chi cerca una pausa vera. Non solo un posto dove dormire, ma un piccolo rifugio di quiete, nel cuore più autentico di Alfedena.

La posizione è uno dei suoi punti di forza: da una parte il fascino raccolto del centro storico, dall’altra la possibilità di raggiungere in pochi minuti la passeggiata fluviale, dove l’acqua, la roccia e il verde raccontano un volto intimo e sorprendente del paese. Una cornice ideale per chi desidera vivere Alfedena senza fretta, camminando tra vicoli, natura, silenzi e scorci di montagna.

A rendere speciale Casa dei Pazzi Montanari è anche l’accoglienza. A gestirla troverete Cristina, con la sua gentilezza, empatia e cordialità: qualità preziose, capaci di trasformare un soggiorno in un’esperienza familiare e sincera. Perché l’ospitalità, quando è fatta con cura, non si limita a consegnare una chiave: apre una porta.

Casa dei Pazzi Montanari è una casa vacanze pensata per chi cerca serenità, calore e semplicità elegante. È ideale per trascorrere un bel periodo di vacanza ad Alfedena, sia per chi vuole scoprire il paese e i suoi angoli nascosti, sia per chi desidera partire alla scoperta delle bellezze dell’Alto Sangro.

Qui il soggiorno diventa parte del viaggio: una casa accogliente, un paese da vivere, una passeggiata d’acqua a due passi e quella sensazione rara di sentirsi, anche solo per qualche giorno, nel posto giusto.



Casa dei Pazzi Montanari: Via Casili, 3, Alfedena – Contatto: 392 642 8602